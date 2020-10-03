підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу
03 жовтня 2020, субота, 18:48 319
Політика 2020-10-03T19:15:01+03:00
Українські Новини
Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу

Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу

Ольга Фандорина
Олег Ляшко, підкуп виборців
Олег Ляшко. Фото: LIGA.net
Олег Ляшко. Фото: LIGA.net

Ляшко дав "в штангу": звинуватив у підкупі виборців партію "Наш край", яка навіть не висунула свого кандидата в 208-му окрузі. Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук політолог Дмитро Корнійчук.

Політолог звернув увагу на дані з сайту Центральної виборчої комісії, де вказані всі зареєстровані кандидати.

"Олег Ляшко програє вибори в мажоритарному 208-му окрузі, а тому вирішив зробити провокацію. При цьому дав" в штангу ": партія" Наш край ", яку він звинуватив у підкупі, навіть не висувала свого кандидата. Досить відкрити сайт ЦВК і подивитися дані. Кандидатів "Нашого краю" серед них немає ", - підкреслив Корнійчук.

Експерт вважає, що Ляшко занадто поспішав опублікувати викриття.

"Схоже, Ляшко було колись перевіряти дані ЦВК: вже дуже поспішав опублікувати" викриття ". І тут виникає логічне запитання: а навіщо" радикалу "взагалі настільки поспішно прив'язувати" сітку "до іншої партії? Може, сам скуповує голоси на окрузі ? " - резюмував експерт.

Нагадаємо, Поліція Чернігівщини повідомила, що в місті Бахмач в ході проведення обшуку в автомобілі одного з керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації виявлені гроші і списки виборців, свідчать про організацію мережі скуповування голосів на користь кандидата в депутати парламенту по округу №208.

Більше новин про: Олег Ляшко підкуп виборців

Порошенко госпіталізований через коронавірус
Під завалами згорілих будинків в Луганській області знаходять тіла загиблих
Новини
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу 18:48
Матчі збірної України пройдуть з уболівальниками 18:39
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Порошенко госпіталізований через коронавірус 16:31
Під завалами згорілих будинків в Луганській області знаходять тіла загиблих 15:48
більше новин
Мінфіну необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес, - експерти 15:28
Швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам, - думка 15:32
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти 15:41
Готельний бізнес чекає старту роботи грального бізнесу 15:36
більше новин
В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі 14:52 Документ
За спам будуть штрафувати на 8,5 тис. гривень. Кого каратимуть за нав'язливі листи 06:55
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу 09:40
Держбюджет зібрав доходів більше плану на 15% 09:26
Мін'юст розпочав врегулювання спору на $3,5 млрд з китайськими інвесторами "Мотор Січ" 10:11
більше новин
Матчі збірної України пройдуть з уболівальниками
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok