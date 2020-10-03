Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу

Ляшко дав "в штангу": звинуватив у підкупі виборців партію "Наш край", яка навіть не висунула свого кандидата в 208-му окрузі. Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук політолог Дмитро Корнійчук.

Політолог звернув увагу на дані з сайту Центральної виборчої комісії, де вказані всі зареєстровані кандидати.

"Олег Ляшко програє вибори в мажоритарному 208-му окрузі, а тому вирішив зробити провокацію. При цьому дав" в штангу ": партія" Наш край ", яку він звинуватив у підкупі, навіть не висувала свого кандидата. Досить відкрити сайт ЦВК і подивитися дані. Кандидатів "Нашого краю" серед них немає ", - підкреслив Корнійчук.

Експерт вважає, що Ляшко занадто поспішав опублікувати викриття.

"Схоже, Ляшко було колись перевіряти дані ЦВК: вже дуже поспішав опублікувати" викриття ". І тут виникає логічне запитання: а навіщо" радикалу "взагалі настільки поспішно прив'язувати" сітку "до іншої партії? Може, сам скуповує голоси на окрузі ? " - резюмував експерт.

Нагадаємо, Поліція Чернігівщини повідомила, що в місті Бахмач в ході проведення обшуку в автомобілі одного з керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації виявлені гроші і списки виборців, свідчать про організацію мережі скуповування голосів на користь кандидата в депутати парламенту по округу №208.

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