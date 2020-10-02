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02 жовтня 2020, пʼятниця, 18:16 131
Політика 2020-10-02T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гроші не працюють на місто, а розкрадаються, – Загід Краснов розкритикував бюджетну політику чинного мера Дніп

Гроші не працюють на місто, а розкрадаються, – Загід Краснов розкритикував бюджетну політику чинного мера Дніпра

Петро Стуженко
Борис Філатов, Громадська сила, Корупція, Мер Дніпра, Загід Краснов
Загід Краснов. Фото з відкритих джерел
Загід Краснов. Фото з відкритих джерел

Лідер політичної партії "Громадська сила" Загід Краснов заявив, що в Дніпрі діючий мер Борис Філатов організував схему, згідно з якою може розподіляти гроші з бюджету міста на свій розсуд без громадського контролю з боку містян, і тим самим створив величезний простір для корупції.

Про це Краснов заявив в ефірі телевізійного каналу 112 Україна.

"У мера Дніпра в руках 15 млрд (гривень) бюджетних коштів. Але ці гроші не працюють на місто, не працюють на людей. Вони крадуться. А ви знали, що мер не підписує жодного фінансового документа? А це означає, що не несе ніякої відповідальності. Вони можуть робити з цими грошима, що захочуть. Безкарно. Захочуть - вкрадуть через корупційні схеми. Захочуть - витратять на свій піар. Захочуть - організують свій бізнес і будуть заробляти на кожному з нас. На парковках. На підвищенні тарифу на вивезення сміття в 3 рази. На підвищенні земельного податку", - сказав лідер партії" Громадська сила ".

Краснов закликав жителів Дніпра звернути увагу на вкладення з міського бюджету в інфраструктуру та на інші потреби міста, а також згадав відкриті кримінальні справи проти місцевих чиновників з оточення мера.

"Але ці 15 млрд - не гроші мера та його команди. Це наші податки. Ми їх платимо, щоб вирішувалися проблеми міста. Наші проблеми. Скільки з цих 15 млрд вкладені в ваше життя, в комфорт і безпеку ваших сімей, в майбутнє ваших дітей? Сльози. Велика частина вкрадена. Ми повинні розуміти, що більше 280 кримінальних проваджень на чиновників мерії - за своєю суттю це кримінальні проваждення проти самого мера. Тому що нічого в місті не відбувається без його відома і схвалення. Просто він нічого не підписує. Гроші освоюються через управління, департаменти, комунальні підприємства. Кожне з них окрема юридична особа - зі своїм рахунком, бухгалтером і можливостями вкрасти. Мер делегує їм повноваження освоювати бюджет, щоб не нести відповідальності за цей злочин. Відповідати перед законом будуть "Фунти", - зазначив він.

Лідер партії "Громадська сила" заявив, що в разі свого обрання мером Дніпра планує зупинити практику перекладання реальної відповідальності з боку градоначальника і зробити таким чином міський бюджет прозорим і доступним для контроля містян.

"Делегувати повноваження - право, але не обов'язок мера. Пора припиняти цей грабіж людей. Коли я стану мером, першим моїм рішенням стане ліквідація всіх цих додаткових юридичних осіб при мерії. Усі фінансові документи я буду підписувати особисто. Я буду нести персональну відповідальність і перед законом, і перед вами - за свої дії та за дії членів моєї команди. Лише коли мер відповідатиме за кожну копійку, що витрачена з бюджету, місто почне жити і розвиватися. І так буде!" - підкреслив Загід Краснов.

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