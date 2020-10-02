Швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам, - думка

Артем Кузьменко, партнер юридичної компанії Eterna Law, зазначає, що швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам.

Про це він повідомив в ході круглого столу "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі "Українських Новин".

"По запуску комісії і запуску видачі ліцензій, я не хотів би давати прогнозів. Кабмін знаходиться в рамках закону. Жодних сюрпризів положення про комісію не містить. 3 місяці є в уряду на затвердження всіх нормативних документів. Думаю, що найбільше проблем буде з ліцензіями. Це буде складний процес", - сказав він.

При цьому Кузьменко додав, що перші ліцензії, можливо, будуть видаватися в грудні.

"Маю надію, що комісія буде сформована в цьому році і залишиться час на видачу ліцензій в цьому році. Так як це буде позитивним сигналом для міжнародних інвесторів ... Також це стане одним із джерел наповнення держбюджету і зменшення діри в ньому, яка на наступний рік закладена в 270 млрд гривень", - підкреслив експерт.

Як повідомляли "Українські Новини", Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

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