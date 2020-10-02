Пальчевський критикував Супрун, а тепер веде до міськради Одеси її "зашкварених" прихильників на чолі з Дубініною, – ЗМІ

Андрій Пальчевський взяв до списку кандидатів від своєї партії "Перемога Пальчевського" до Одеської міської ради Владлену Дубініну - затяту прихильницю ненависної йому медицинської реформи та Уляни Супрун.

Про це повідомило інтернет-видання "Вести".

Дубініна працювала заступником міністра охорони здоров'я в Кабміні Миколи Азарова, в 2018 році потрапила до списку топ-корупціонерів, за версією Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК), була головним виконавцем Супрун в рейдерському захопленні Одеського національного медуніверситету (ОНМедУ). При цьому сам Пальчевський вкрай негативно відгукувався і про медреформу, і про її автора. "У всьому світі не знайшлося краще фахівця, ніж ця схожа на Джона Леннона дама. Уявіть собі Уляну Супрун в міністерстві охорони здоров'я США, якщо воно там є", - наводять "Вести" цитату Пальчевського, що датована лютим 2019 року.

Призначенням Дубініної заперечив колектив. Виниклий конфлікт тривав протягом 2 років, кілька разів будівлю університету намагалися захопити силовим шляхом. "Очолити ОНМедУ було важливо, хоча б тому що йому належить 12 корпусів на 10 га безцінної прибережної землі", - написали "Вести".

Під номером 12 у списку в депутати балотується чоловік Дубініної Олег Лук'янчук, керівник Одеського обласного онкологічного диспансеру. Він неодноразово фігурував у корупційних скандалах, а також в скандалі навколо зйомки порнографічного відео в гінекологічному кабінеті. "Мандат депутата необхідний Дубініної як мінімум, щоб помститися ненависному колективу медуніверситету та "прикрити" незаконний бізнес свого чоловіка Олега Лук'янчука в очолюваному ним обласному онкодиспансері", - написали "Вести".

За місяць до виборів, згідно соціології, "Перемога Пальчевського" не зможе подолати прохідний бар'єр. "Молодій політичній силі непросто змагатися з місцевими важкоатлетами на кшталт Труханова або ОПЗЖ, однак Пальчевський навіть не спробував. Зробив все навпаки: набрав у списки настільки токсичних персонажів, що хоч май назву його партія "слуга народу" - не допомогло б", - пишуть "Вести".

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