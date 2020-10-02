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02 жовтня 2020, пʼятниця, 15:36 490
Економіка 2020-10-02T17:30:03+03:00
Українські Новини
Готельний бізнес чекає старту роботи грального бізнесу

Готельний бізнес чекає старту роботи грального бізнесу

Алина Заика
гральний бізнес

Готельний бізнес чекає старту роботи грального бізнесу. Про це повідомили представники бізнесу та експерти в ході круглого столу "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі "Українських Новин".

"Безумовно, готельний бізнес та гральний - це різні бізнеси. Готельний - це сфера послуг, де пріоритетом є затишок, комфорт і зручність. Гральна індустрія - це індустрія, на мою особисту думку, красивих розваг, індустрія емоційного задоволення і зняття стресу. Це яскраво, це нарядно, красиво ... У мене питання - коли ми вже почнемо працювати?", - сказала Олена Шуліка, генеральний директор Premier Hotel Palazzo.

Вона додала, що готельний бізнес разом з гральним можуть дати синергію, коли буде гарний, ошатний і, головне, економічно вигідний результат, і не тільки для бізнесу, але і країни.

Олексій Євченко, віце-президент "Української асоціації гральної індустрії", в свою чергу додав, що найбільша проблема в країні в тому, що багато рішень приймаються без залучення експертів і фахівців.

Він додав, що легалізація грального бізнесу матиме тільки позитивний ефект, так як певні категорії людей, таких як лудомани, будуть захищені.

"Люди сприймають гральний бізнес як той Шанхай, який існував з 2009 року. Але насправді це буде захищати людей, це буде красиво", - зазначив Євченко.

Як повідомляли "Українські Новини", Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

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