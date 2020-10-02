Готельний бізнес чекає старту роботи грального бізнесу. Про це повідомили представники бізнесу та експерти в ході круглого столу "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі "Українських Новин".

"Безумовно, готельний бізнес та гральний - це різні бізнеси. Готельний - це сфера послуг, де пріоритетом є затишок, комфорт і зручність. Гральна індустрія - це індустрія, на мою особисту думку, красивих розваг, індустрія емоційного задоволення і зняття стресу. Це яскраво, це нарядно, красиво ... У мене питання - коли ми вже почнемо працювати?", - сказала Олена Шуліка, генеральний директор Premier Hotel Palazzo.

Вона додала, що готельний бізнес разом з гральним можуть дати синергію, коли буде гарний, ошатний і, головне, економічно вигідний результат, і не тільки для бізнесу, але і країни.

Олексій Євченко, віце-президент "Української асоціації гральної індустрії", в свою чергу додав, що найбільша проблема в країні в тому, що багато рішень приймаються без залучення експертів і фахівців.

Він додав, що легалізація грального бізнесу матиме тільки позитивний ефект, так як певні категорії людей, таких як лудомани, будуть захищені.

"Люди сприймають гральний бізнес як той Шанхай, який існував з 2009 року. Але насправді це буде захищати людей, це буде красиво", - зазначив Євченко.

Як повідомляли "Українські Новини", Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

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