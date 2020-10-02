Мінфіну необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес, - експерти

Міністерству фінансів необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес.

Про це повідомили експерти в ході круглого столу "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі "Українських Новин".

"Я бачив висновки Мінфіну до законопроекту щодо оподаткування грального бізнесу. Їм необхідно більше прислухатися до бізнесу", - сказав Михайло Коваль, віце-президент "Всеукраїнської спілки розвитку букмекерства".

У свою чергу Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, повідомив, що душити будь-який бізнес податками можна до нескінченності, але Мінфіну не завадило б поставити собі питання: чи сприяють їх дії детінізації грального ринку, або ж навпаки вбивають його?

"У держбюджеті на наступний рік очікується діра в розмірі понад 270 млрд гривень, і подолати її можна тільки шляхом розвитку бізнесу", - сказав він.

При цьому Кучухідзе додав, що вперше в історії України намагаються створити цивілізований гральний бізнес.

"Поки не будуть визначені ставки податків, не буде зрозуміло для західних інвесторів - як сюди заходити, скільки вкладати. Західний інвестор при заході на ринок враховує бізнес план і політичні ризики. Депутатам необхідно підтримати позицію по ліквідації податку на виграш", - підкреслив експерт.

Як повідомляли "Українські Новини", Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини