Закон про столицю від "Слуг народу" є антиєвропейським, — Карасьов

Новий закон про столицю, який проштовхують представники "Слуги народу" – це спроба отримати владу у Києві, всупереч волі мешканців міста. Про це заявив в коментарі Українським Новинам політолог Вадим Карасьов.

"Завдяки новому закону про столицю, "Слуга народу" хоче фактично захопити владу у місті, оскільки чесним способом, через вибори у них це зробити не вийде. Після прийняття нового закону мешканці столиці будуть фактично позбавлені права обирати собі владу", - зазначає Вадим Карасьов.

За словами політолога, Київ – це європейське місто, натомість, закон за яким хочуть нав'язати жити Києву є абсолютно антиєвропейським.

"У Ради Європи є дуже суттєві застереження щодо цього закону. І Рада Європи підтвердила недолугість закону про столицю від "Слуг народу". Замість розширення прав місцевого самоврядування, яке ми отримали внаслідок децентралізації, ми отримаємо урізання прав і повноважень влади, яку обрали кияни, а не призначив хтось зверху", - наголошує Карасьов.

Вадим Карасьов також каже - одним з головних пунктів закону є розділення посади міського голови та голови КМДА. Він зазначає, останнього разу таке розділення відбувалось за часів Віктора Януковича задля збереження контролю над Києвом.

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