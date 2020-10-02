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  • Закон про столицю від "Слуг народу" є антиєвропейським, — Карасьов
02 жовтня 2020, пʼятниця, 16:43 375
Політика 2020-10-02T18:00:02+03:00
Українські Новини
Закон про столицю від "Слуг народу" є антиєвропейським, — Карасьов

Закон про столицю від "Слуг народу" є антиєвропейським, — Карасьов

Елена Новикова
Вадим Карасьов. Фото: znaj.ua
Вадим Карасьов. Фото: znaj.ua

Новий закон про столицю, який проштовхують представники "Слуги народу" – це спроба отримати владу у Києві, всупереч волі мешканців міста. Про це заявив в коментарі Українським Новинам політолог Вадим Карасьов.

"Завдяки новому закону про столицю, "Слуга народу" хоче фактично захопити владу у місті, оскільки чесним способом, через вибори у них це зробити не вийде. Після прийняття нового закону мешканці столиці будуть фактично позбавлені права обирати собі владу", - зазначає Вадим Карасьов.

За словами політолога, Київ – це європейське місто, натомість, закон за яким хочуть нав'язати жити Києву є абсолютно антиєвропейським.

"У Ради Європи є дуже суттєві застереження щодо цього закону. І Рада Європи підтвердила недолугість закону про столицю від "Слуг народу".  Замість розширення прав місцевого самоврядування, яке ми отримали внаслідок децентралізації, ми отримаємо урізання прав і повноважень влади, яку обрали кияни, а не призначив хтось зверху", - наголошує Карасьов.

Вадим Карасьов також каже - одним з головних пунктів закону є розділення посади міського голови та голови КМДА. Він зазначає, останнього разу таке розділення відбувалось за часів Віктора Януковича задля збереження контролю над Києвом.

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