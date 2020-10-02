Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти

Експерти вважають, що старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні.

Про це вони повідомили під час круглого столу "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі "Українських Новин".

Олена Мочалова, голова громадської організації "Підтримка легалізації грального бізнесу в Україні", повідомила, що на сьогодні в Києві діє 236 гральних залів.

За її словами, через нелегальні гральні заклади проходять дуже великі суми грошей, які тільки підігрівають корупцію.

"Кришування бізнесу триває, незважаючи на те, що за це введена кримінальна відповідальність. Просто виросли ставки", - сказала вона.

При цьому Ігор Романюк, експерт грального ринку, висловив упевненість, що гральний бізнес в Україні запрацює, все буде налагоджено і буде працювати.

Разом з тим він підтримав ідею виключення із законопроекту №2713-д ідею введення податку на виграш з гравця.

Як повідомляли "Українські Новини", Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини