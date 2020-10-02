Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка

Михайло Коваль, віце-президент "Всеукраїнської спілки розвитку букмекерства", відзначає, що в Україні введення податку на виграш з гравця може здобути негативний ефект.

Про це він повідомив в ході круглого столу "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі "Українських Новин".

За його словами, законопроект №2713-д несе позитивний посил для майбутніх операторів азартних ігор.

"Гравець, який не звик платити податок, не повертатиметься до українського оператора. Треба скасувати податок з гравця, щоб гравець звик грати в українській юрисдикції у свого оператора, щоб гроші заходили в Україну", - зазначив експерт.

За його словами, прийняттям вищевказаного законопроекту можна прибрати з законодавства податок на виграш з гравця, а це значить, що українські оператори зможуть повноцінно боротися за залучення до своєї продукції і послуг більшої кількості іноземців і, в цілому, зробити свій бізнес більш масштабним, як мінімум, в регіоні.

Крім того, Коваль додав, що зниження і відстрочка податку на GGR є справедливим підходом для залучення інвесторів, оскільки в Україні встановлені одні з найвищих в світі ліцензій.

"Для підрахунку GGR необхідна онлайн система, що закладається в законопроекті 2713-д. Хотілося б, щоб депутати знайшли сили і прийняли цей закон, щоб запустили податкову політику, щоб оператори змогли зайти на ринок. Якщо не вирішити ці проблеми, то ринок не запуститься", - підсумував він.

Як повідомляли "Українські Новини", Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

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