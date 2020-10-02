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  • Рахункова палата підтвердила – з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко
02 жовтня 2020, пʼятниця, 12:42 321
Політика 2020-10-02T12:45:01+03:00
Українські Новини
Рахункова палата підтвердила – з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко

Рахункова палата підтвердила – з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко

Анна Рудык

У той час, як впродовж 8-ми місяців "Європейська Солідарність", благодійні фонди та волонтери борються за безпеку життя і здоров’я українців у зв’язку з епідемією коронавірусу, влада використовує кошти ковід-фонду не за призначенням. Про це заявила лідер списку "ЄС" на виборах до Київради Марина Порошенко, йдеться в повідомленні прес-служби.

За її словами, Рахункова палата прийшла до невтішного висновку: влада витрачає кошти з фонду коронавірусу на будь-що, але не на боротьбу з епідемією. "За цей час вони не придбали навіть жодного апарату ШВЛ", - наголошує Марина Порошенко.

За цей же час тільки Фонд Порошенка відремонтував та придбав більше 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікарень, 130 тисяч захисних костюмів та 10 тисяч антивірусних окулярів для медиків, більше 40 000 ІФА-тестів. "Це той внесок, який допоміг українцям вистояти на початку епідемії", - зазначає Марина Порошенко.

"На жаль, сьогодні ми спостерігаємо щоденні рекорди по кількості інфікованих громадян і все більше лікарів знову звертаються до нас із проханням про допомогу. І ми будемо це робити!", - каже Марина Порошенко. - Я впевнена, що життя та здоров’я громадян України не повинно залежати від абсолютно непрофесійних дій уряду. І якщо центральна влада не спроможна захистити людей – ми будемо захищати їх на місцевому рівні", - підкреслила Марина Порошенко.

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