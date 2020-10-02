Європейська солідарність Порошенка висунула до Київради кандидата, яка працювала на пропутінську Єдину Росію, - експерт

Від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" до Київради балотується Людмила Ко-Валевська, яка раніше брала участь у виборах в російському Ханти-Мансійську від партії "Єдина Росія". Про це заявив телеведучий Дмитро Співак, з посиланням на блогерів в ефірі шоу "Рибний день" на телеканалі "112 Україна".

"У списку" Європейської солідарності "до Київської міської ради йде одна дама - Ковалевська, красива жінка, молода, симпатична... Виявляється, є люди, хто знає біографію цієї жінки - підняли відео, підняли фотографії, потрудилися блогери і що цікаво виявилося , що в зовсім недавньому минулому ця жінка, що мала інше тоді прізвище, увага: балотувалась і брала участь в політичному житті Російської Федерації від Ханти-Мансійська", - повідомив Співак.

Співак під час ефіру показав фото Ковалевської з Мариною Порошенко і кандидатами від "Європейських солідарності", а потім фото Ковалевської на тлі російських прапорів і символіки партії "Єдина Росія". За його словами, включення в списки людей з подібною біографією є свідченням подвійної моралі Петра Порошенка.

"Ось же вона подвійна мораль. Якби це сталося в будь-який інший партії - взагалі не питаня, ну буває. Петро Олексійович - ось воно, ось вона торгівля цукерками, ось воно це все, що ви підписували в 15-му. Ось ціна всім вашим трибунним виступам", - заявив Дмитро Співак.

На думку Співака, Петро Порошенко має вибачитися перед українським народом, виключити Ковалевську зі списку, а також пояснити, як вона туди потрапила.

"Тільки не намагайтеся пояснити, що я, мовляв, не знав ... Ви уявляєте собі, хлопці, що відбувається взагалі у списках багатьох політичних сил? І уявляєте собі, яка подвійна мораль, як була, коли президентом був Порошенко, так і триває. Все що стосується його - це подвійна мораль, безсоромність, аморальність і я навіть не знаю, як це все назвати", - резюмував Співак.

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