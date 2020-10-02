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  • У Запоріжжі відзначили 60-річчя "запорожця" автопробігом ретроавтомобілів
02 жовтня 2020, пʼятниця, 12:08 4
Життя 2020-10-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Запоріжжі відзначили 60-річчя "запорожця" автопробігом ретроавтомобілів

У Запоріжжі відзначили 60-річчя "запорожця" автопробігом ретроавтомобілів

Валерия Драгомирова
Фоторепортаж, автопробіг, запорожець

До 60-ї річниці випуску популярної машини українського виробництва "запорожця", який виробляли на автомобільному заводі у Запоріжжі, 1 жовтня у місці відбувся автопробіг.

Про це пише видання "Радіо Свобода". 

Повідомляється, що кілька десятків учасників акції із Запоріжжя, Дніпра і Нікополя проїхалися по центральному проспекту міста на "запорожцях" різних моделей і років виробництва.

У 1960 році спеціально для запуску цього авто було переобладнано запорізький завод "Комунар", який раніше спеціалізувався на виробництві сільгосптехніки.

Перші випущені їм машини нагадували зовні автомобіль "Фіат 600" і отримали в народі назву "горбатого". Він швидко здобув популярність серед населення, адже був відносно не дорогим автомобілем, коштував 960 тодішніх рублів. Останній "запорожець" зійшов з конвеєра запорізького заводу 15 липня 1994.

60-летие
60-летие
60-летие
60-летие
60-летие
60-летие


Як повідомляли Українські Новини, студент КПІ зробив собі електрокар з "Запорожця" .

Раніше площа Івано-Франківська заполонили унікальні ретро-запорожці .

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