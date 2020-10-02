У Запоріжжі відзначили 60-річчя "запорожця" автопробігом ретроавтомобілів

До 60-ї річниці випуску популярної машини українського виробництва "запорожця", який виробляли на автомобільному заводі у Запоріжжі, 1 жовтня у місці відбувся автопробіг .

Про це пише видання "Радіо Свобода".



Повідомляється, що кілька десятків учасників акції із Запоріжжя, Дніпра і Нікополя проїхалися по центральному проспекту міста на "запорожцях" різних моделей і років виробництва.



У 1960 році спеціально для запуску цього авто було переобладнано запорізький завод "Комунар", який раніше спеціалізувався на виробництві сільгосптехніки.



Перші випущені їм машини нагадували зовні автомобіль "Фіат 600" і отримали в народі назву "горбатого". Він швидко здобув популярність серед населення, адже був відносно не дорогим автомобілем, коштував 960 тодішніх рублів. Останній "запорожець" зійшов з конвеєра запорізького заводу 15 липня 1994.



