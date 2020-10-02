Дубінський розповів, як міністр Криклій червонів від звинувачень в корупції на засіданні "слуг народу"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій створив корупційну схему навколо будівництва доріг і сертифікації автомобілів. На засіданні президентської фракції народні депутати відкрито заявили міністру, що він корупціонер. Про це в ефірі телеканалу "НАШ" розповів представник "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Криклій придумав заново сертифікувати автомобілі з газобалонним обладнанням, піднявши ціну з 800 гривень до 3 тисяч. У чотири рази! Мільйон машин по 3 тисячі гривень - 3 млрд в кишеньку. Скільки він отримав? 10%? 20%? Тобто 300 млн? 600 млн?", - прокоментував народний депутат.

Він також нагадав, що за Криклія втричі подорожчали документи для сертифікації моряків у крюїнгових агентствах: "Вся система сертифікації морської адміністрації, отримання документів для моряків, перейшла в приватні руки, пов'язані з фірмами, підконтрольними пану Криклію та його оточенню".

За словами Дубінського, міністр також лобіював зміни в так званий технагляд за дорогами. В результаті 2% від вартості дороги йде організаціям, які перевіряють правильність встановлених знаків і дорожньої розмітки.

"Вчора на фракції мій колега Куницький виступав і, прямо дивлячись в очі Криклію і Арахамії, приводив ці факти. Той (Криклій - ред.) червонів, бліднув, кашляв, гикав, плакав - ніякого результату", - зазначає нардеп.

На засіданні також був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який чув усі звинувачення, але утримався від коментарів.

"У мене простий висновок з цього. Коли сидить міністр, якого прямо в обличчя фракція, що його обрала, звинувачує в корупції - не просто так, не голослівно, а пред'являє докази і документи, а голова фракції сидить і мовчить, прем'єр-міністр сидить і мовчить - значить, вони в долі з тією корупцією, яку організував і кришує пан Криклій. Для мене це абсолютно чітко зрозуміла ситуація", - заявив Дубінський.

Нагадаємо, раніше депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький домігся від ДБР відкриття кримінального провадження за фактом багаторазового підвищення вартості сертифікації газобалонного обладнання Міністерством інфраструктури.

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