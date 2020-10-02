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02 жовтня 2020, пʼятниця, 12:19 9
ЗМІ 2020-10-02T12:30:02+03:00
Українські Новини
Вибори-2020 та маштабні пожежі: що обговорять політики у ток-шоу "Мир чи війна"

Вибори-2020 та маштабні пожежі: що обговорять політики у ток-шоу "Мир чи війна"

Тетяна Зотова
Ток-шоу, ЗМІ, Журналістика, Інтер, Телебачення
Мир чи війна. Ток-шоу на телеканалі Інтер. Фото: podrobnosti.ua
Мир чи війна. Ток-шоу на телеканалі Інтер. Фото: podrobnosti.ua

2 жовтня, на телеканалі "Інтер" відбудеться новий випуск масштабного соціально-політичного ток-шоу "Мир чи війна", інформує портал podrobnosti.ua.

У студії ведучі програми Олексій Фадєєв та Роман Бочкала і гості обговорять такі важливі питання: що зараз відбувається на Луганщині, де вирують лісові пожежі? Чи отримують люди компенсації та як держава виконує обіцянки, дані жертвам паводків на Прикарпатті?

А також політики з’ясують, чи стануть вибори-2020 рекордними за кількістю порушень та які технології використовують нечесні кандидати.

Про все це - дивіться у ток-шоу "Мир чи війна" о 20:55 на телеканалі "Інтер".

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