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Економіка 2020-10-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
"Київгаз" оновлює особистий кабінет

"Київгаз" оновлює особистий кабінет

Марина Иванова

"Київгаз" запустив новий особистий кабінет для споживачів газу. Компанія очікує, що завдяки зручній структурі і додатковим функціям до кінця року сервісом користуватиметься кожен другий клієнт. Зокрема, в кабінеті вперше з’явилася функція управління кількома особовими рахунками.

Оновлений особистий кабінет працює на будь-якому гаджеті. З його допомогою клієнти "Київгазу" можуть у зручний час:

  • укладати договір розподілу газу
  • надсилати документи
  • отримувати довідки
  • передавати показання лічильника
  • завантажувати рахунок 
  • платити за послуги розподілу

Так, наприклад, щоб отримати довідку про стан рахунку клієнту не потрібно йти до центру обслуговування – це можна зробити в особистому кабінеті.

"Перед розробкою нової версії ми провели електронне опитування серед клієнтів і зібрали їхні пропозиції щодо оновлень. Разом із розробниками намагалися втілити максимум побажань, які відповідали законодавству та технічним можливостям. На реалізацію цього проекту нам знадобилося три місяці", — зауважує начальниця управління по роботі з абонентами Людмила Гребещук.

У оновленому особистому кабінеті з’явилася функція управління кількома особовими рахунками. Вона зручна зокрема для тих споживачів, які мають декілька домогосподарств або ж допомагають передавати показання лічильника і сплачувати за доставку газу родичам. Тепер користувачу не потрібно пам’ятати паролі від кабінетів за всіма адресами. Потрібно один раз зареєструватися і додати усі особові рахунки в декілька кліків.

Близько 165 тисяч клієнтів уже активно користуються онлайн-сервісом. Зареєструватися в особистому кабінеті може будь-який споживач природного газу міста Києва, перейшовши за https://cabinet.kyivgaz.ua.  Користувачу, який зареєстрований у попередній версії кабінету, для входу необхідно ввести номер особового рахунку і пароль.

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