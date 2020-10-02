"Київгаз" оновлює особистий кабінет

"Київгаз" запустив новий особистий кабінет для споживачів газу. Компанія очікує, що завдяки зручній структурі і додатковим функціям до кінця року сервісом користуватиметься кожен другий клієнт. Зокрема, в кабінеті вперше з’явилася функція управління кількома особовими рахунками.

Оновлений особистий кабінет працює на будь-якому гаджеті. З його допомогою клієнти "Київгазу" можуть у зручний час:

укладати договір розподілу газу

надсилати документи

отримувати довідки

передавати показання лічильника

завантажувати рахунок

платити за послуги розподілу

Так, наприклад, щоб отримати довідку про стан рахунку клієнту не потрібно йти до центру обслуговування – це можна зробити в особистому кабінеті.

"Перед розробкою нової версії ми провели електронне опитування серед клієнтів і зібрали їхні пропозиції щодо оновлень. Разом із розробниками намагалися втілити максимум побажань, які відповідали законодавству та технічним можливостям. На реалізацію цього проекту нам знадобилося три місяці", — зауважує начальниця управління по роботі з абонентами Людмила Гребещук.

У оновленому особистому кабінеті з’явилася функція управління кількома особовими рахунками. Вона зручна зокрема для тих споживачів, які мають декілька домогосподарств або ж допомагають передавати показання лічильника і сплачувати за доставку газу родичам. Тепер користувачу не потрібно пам’ятати паролі від кабінетів за всіма адресами. Потрібно один раз зареєструватися і додати усі особові рахунки в декілька кліків.

Близько 165 тисяч клієнтів уже активно користуються онлайн-сервісом. Зареєструватися в особистому кабінеті може будь-який споживач природного газу міста Києва, перейшовши за https://cabinet.kyivgaz.ua . Користувачу, який зареєстрований у попередній версії кабінету, для входу необхідно ввести номер особового рахунку і пароль.

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