Масштабної пожежі на Луганщині можна було уникнути, якби чиновники просто робили свою роботу – нардеп Шахов

Пожежі на Луганщині – результат недбалості та злого умислу чиновників. Її можна було уникнути, якби посадовці Луганської облдержадміністрації та військово-цивільних адміністрацій області просто робили свою роботу. Адже ще за три дні до займання Гідрометеослужба попереджала ЛОВЦА та ГУ ДСНС в Луганській області щодо потужних тривалих вітрів.

Про це на своїй сторінці в ФБ повідомив народний депутат від Луганщини Сергій Шахов.

За його інформацією, вранці 30-го вересня на території лісомисливських господарств Новоайдарського району спостерігалися локальні джерела займання полум’ям лісових масивів, і якби губернатор та керівник ДСНС області відреагували вчасно – трагедії не було б.

«Проблема в тому, що, навіть, маючи попередження від гідрометеослужби про потужний вітер, керівництво ЛОВЦА не зробило абсолютно нічого, щоб попередити біду. Потрібно було забезпечити організацію роботи обласної комісії техногенно – екологічної безпеки, організувати підготовку рятувальних загонів ДСНС до ліквідації можливих лісових пожеж. І як мінімум, попередити людей про небезпеку. Особливо зважаючи, що це вже не перша пожежа в луганському лісі», - заявив Шахов.

Однією із причин безгосподарності луганських чиновників Шахов вважає кадрову проблему. За його словами, ряд професійних кадрів, які з 2014 року працювали в Управлінні цивільного захисту, були звільнені. Замість них призначили осіб, які не мають практичного досвіду організації ліквідації надзвичайних ситуацій та евакуацію громадян.

Крім того, за словами Шахова, після масштабних пожеж на Луганщині в липні поточного року не були проведені жодні розслідування, і не вжито жодних заходів, аби попередити лихо в майбутньому. Зокрема, не вивчений стан місцевих водойм: скільки там води, як до них підїхати, ба навіть місця їх розташування. Як результат - нестача води для пожежних машин. Не були проведені навчання та тренування з розгортання та взаємодії сил та засобів, організації роботи оперативного штабу. Крім того, рятувальні загони ДСНС з невідомих причин не були забезпечені радіозв’язком. Як 6-8 липня, так й 30 вересня, не були розгорнуті пересувні насосні станції, що також призвело до нестачі води під час тушіння лісу та населених пунктів.

Зараз за інформацією нардепа під загрозою вогню залишається село Нижнє Тепле, Станично-Луганського району.

“Потужний вітер дме в бік будинків. Немає світла. Місцевих мешканців попередили щоб не чекали еменесників, бо вони не приїдуть.Мешканці села власними силами тракторами обкопали землю навколо села, зібрали цінні речі та документи і чекають на евакуацію. Людей потрібно терміново рятувати”, - повідомив Шахов.

Також нардеп повідомив, що під час пожежі згорів единий працюючий контрольно-пропускний пункт.

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