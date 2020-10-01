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01 жовтня 2020, четвер, 18:53 151 Відео
Медицина 2020-10-01T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко відвідав новий корпус клініки, де діагностуватимуть рак на ранніх стадіях та лікуватимуть COVID-19

Кличко відвідав новий корпус клініки, де діагностуватимуть рак на ранніх стадіях та лікуватимуть COVID-19

Павло Твердохліб
Рак, Оберіг, Віталій Кличко, Мер Києва, Covid-19, Медична клініка, Онкозахворюваня
Віталій Кличко у медклініці
Віталій Кличко у медклініці "Оберіг". Фото: klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що новий корпус клініки "Оберіг" є прикладом успішної співпраці приватного інвестора та міської влади.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Відвідав сьогодні новий корпус клініки "Оберіг", що звели в столиці в рамках успішної співпраці приватного інвестора та міської влади. Завдяки реалізації цього інвестпроекту, в Києві з’явився надсучасний медичний заклад, де можуть отримувати медичну допомогу не тільки кияни, а й пацієнти з усього світу", - заявив Кличко.

За словами мера Києва, інвестор вклав у проект майже 1 млрд гривень. З них - 13,6 млн гривень на розвиток міста - поліпшення матеріально-технічної бази медзакладів Києва, ремонти відділень, закупівлю медичних меблів та обладнання.

Лише цього року "Оберіг" сплатить ПДФО на понад 60 млн гривень. А реалізація проекту дозволила створити близько 500 нових робочих місць.

"Подивився, в яких умовах та на якому обладнанні працюють медики. І приємно вражений! У клініці є найсучасніше обладнання для променевої терапії, яке дозволяє здійснювати точність опромінення. Також обладнання для раннього виявлення раку та оперативних втручань. У клініці здійснили уже восьму трансплантацію печінки та збираються трансплантувати нирку", - зазначив мер Києва.

Що важливо - у новому корпусі клініки відкрили і відділення для лікування хворих на коронавірус на 20 ліжок. І вже невдовзі планують облаштувати ще одне таке відділення.

"Київ сьогодні – це місто, яке дає багато можливостей для бізнесу за простими і прозорими правилами. І реалізація інвестпроекту клініки "Оберіг" - приклад цього, - зауважив Віталій Кличко. - Ми запрошуємо до співпраці активних та прогресивних підприємців. Щоб разом зробити Київ найкомфортнішим і найпривабливішим для життя і роботи європейським містом!" - наголосив Віталій Кличко.

За його словами, наразі до інвестиційного конкурсу готуються ще кілька проектів у медичній сфері. Зокрема, будівництво медичних закладів в Печерському, Дніпровському та Шевченківському районах столиці.

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