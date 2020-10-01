САП стримує хід справи розслідування НАБУ про причетність мера Білої Церкви Геннадія Дикого до корупційної схеми

Спеціалізована антикорупційна прокуратура стримує хід справи розслідування Національного антикорупційного бюро про причетність мера Білої Церкви Геннадія Дикого до корупційної схеми.

Про це повідомили депутат Білоцерківської міської ради Володимир Бабенко та голова громадської експертної комісії з перевірки діяльності органів виконавчої влади в Білій Церкві Віктор Левицький в прес-центрі "Українських Новин".

Йдеться про придбання міським головою Білої Церкви Геннадієм Диким об'єкта нерухомого майна в комунальну власність за свідомо завищеними цінами, яке мало ознаки корупції. В рамках цієї справи, ще два роки тому в міській адміністрації Білої Церкви, кабінеті міського голови і навіть в його будинку, відбувалися гучні обшуки НАБУ. На даному етапі, справу передано до САП. Однак, за 2 роки, винні не були притягнені до відповідальності.

В угоді купівлі-продажу є явні ознаки корупції: це і перепродаж будівлі фізичним особам за кілька днів до придбання його містом заради ухилення від сплати податку на прибуток і ПДВ, і сфальсифіковані результати експертизи, які зафіксували 76% готовності будівлі, які ввели в оману місцевих депутатів і завищена на 5-6 млн гривень вартість будівлі і навіть особисті листування мера Геннадія Дикого з одним із власників будівлі незадовго до його покупки.

До того ж, приміщення, яке було придбано Геннадієм Диким під міський ЦНАП, знаходиться в статусі недобудови ось уже 10 років і за цей час прийшло в аварійний стан. Вкласти в нього з міського бюджету влада планує ще близько 100 млн гривень, що ще більше обурює громадськість.

У прес-центрі був продемонстрований сюжет розслідування відповідної корупційної схеми, а так само численні документи, що підтверджують схему.

"З відповіді НАБУ на наш останній запит зрозуміло, що детективи НАБУ зробили все можливе, провели всі експертизи, але прокурор САП просить про додаткові експертизи, тим самим затримуючи вручення підозри Г. Дикому. Хоча, будь-який першокласник, який візьме в руки ці документи, розбереться в цій корупційній схемі", - говорить Віктор Левицький.

"Зараз Дикий продовжує обкрадати громадськість Білої Церкви. Підкреслю, є й інші кримінальні справи, порушені проти нього, однак, вони розслідуються поліцією Білої Церкви. Деякі, порушено ще в 2016 році і до цих пір не закриті. Як можна розслідувати економічні злочини 4 роки ? Геннадій Дикий за 5 років при владі вибудував корупційні схеми і збирається йти на 2 термін. У нього все схвачено. Сьогодні ми тут, щоб звернути увагу широкої громадськості на ситуацію в нашому місті і щоб слідство у цій справі нарешті зрушили з мертвої точки", - підкреслює Володимир Бабенко.

Учасники прес-конференції заявили так само і про тиск з боку влади, загрози переслідування, а так само про великий опір, яке вони зустрічають в боротьбі за правду.

"Геннадій Дикий використовує всі свої ресурси, щоб матеріали розслідування не потрапили в ЗМІ. Зокрема вже після запуску анонса, був скасований випуск в ефір розслідування "24 каналу" на цю тему, а так само призупинено власне розслідування програми "Схеми" на каналі "1+1"", - заявляє Володимир Бабенко.

"Я закликаю директора НАБУ Артема Ситника, а також в.о керівника САП Максима Грищука, ми до вас звертаємося від білоцерківців, допоможіть нам повернути гроші громаді 25 мільйонів гривень для нашого міста - це великі гроші. Будь ласка, прискорте слідство. Ми чекаємо результатів", - додав він.

Так само спікери заявили про свій намір звернутися і до президента країни:

"Ми написали відповідне звернення до президента Володимира Зеленського. Ми вже 3 місяці збираємо підписи. На даний момент зібрано понад 10 000 підписів. Щоб розібрати з цими оборудками і схематозом, які відбуваються у нас в місті", - резюмував Віктор Левицький.

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