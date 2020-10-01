підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 жовтня 2020, четвер, 18:16 358
Суспільство 2020-10-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
У команді Кличка заявили, що висадили найдовшу алею сакур в Україні

У команді Кличка заявили, що висадили найдовшу алею сакур в Україні

Валерия Драгомирова

У Дніпровському районі столиці представники "Книги рекордів України" офіційно зареєстрували найдовшу алею сакур в Україні. Її протяжність становить понад 1400 метрів. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Наступного року виповнюється 50 років дружби Києва і Кіото, тож, я думаю, що це буде гарний знак для японського міста-побратима. Та й для району це також історична подія. Для мене це не просто алея сакур – це додатковий туристичний магніт. Ми звикли, що туристи відвідують більше центральну частину міста, але тепер кожному гостю столиці варто буде відвідати Дніпровський район та побачити такий чудовий об’єкт на власні очі. Це унікальна алея, оскільки тут ростуть різні види сакур, і деякі з них цвітуть кілька разів на рік", – зазначила Марина Хонда.

Перед офіційною реєстрацією рекорду Марина Хонда взяла участь у висадженні нових сакур. Окрім того, дерева висаджували заступник голови місії Японії в Україні Оцука Кузуя та  заступник голови КМДА Олександр Харченко, який і є автором ідеї створення в Києві найдовшої алеї сакур.

Більше новин про:

Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ
Виконання доходів держбюджету покращилося за 8 місяців, - Пацкан
Новини
Митна та Податкова служба за січень-вересень перерахувала на 7 млрд гривень менше, ніж заплановано 19:38
У Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і 4 учнів 19:25
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Фото: uefa.org
Динамо і Шахтар дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу 19:19 Фото
Україна заборонила авіаперельоти в Нагірний Карабах і прикордонні регіони 19:04
Київ залишився в "жовтій" зоні, а Канів перевели в "червону". В Україні оновили карантинне зонування 18:54
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
більше новин
Посольство Білорусі закликало Україну не втручатися у внутрішні справи країни
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok