Україна є чемпіоном світу з продажу автогазу, їм заправляють кожен 3-й автомобіль, – Куюн

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що Укаїна є чемпіоном світу з продажу скрапленого газу для заправки автомобілів. А саме, кожен третій автомобіль на українських заправних станціях заправляється автогазом.

Про це експерт повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"За останні 7 років споживання скрапленого газу зросло вдвічі, а бензину - удвічі впало. Причина проста - акциз на газ в 4 рази менше "бензинового" (52 проти 213,5 євро/1000 л). Крім того, величезний імпульс споживання газу дали нелегали, які в 2014-2015 року почали продавати газ з кожної дірки, завдяки популістському рішенню уряду Яценюка накласти мораторій на перевірки бізнесу. Пам'ятайте газові бочки на кожному кроці? Ось, це воно. В результаті, якщо до 2014 року газ коштував удвічі дешевше бензину та зростання на 6-8% на рік, то в 2014-2016 роки був втричі дешевше і додав 63%! Та тепер we are the champions! У всьому світі! Третина продажів через автозаправні пістолети - скраплений газ. Притому, що в найбільших країнах-споживачах цей показник не перевищує 12%", - написав Куюн.

Однак експерт зазначив, що "чемпіонство сумне" - 70% автогазу Україна змушена імпортувати, в основному з Російської Федерації та Білорусі. Ще одним найбільшим постачальником є ​​Казахстан, звідки автогаз поставляється також по території Росії.

Крім того, Куюн прокоментував "акцизну" реформу, яка передбачає зближення ставок акцизів на автогаз і бензин та тим самим буде стримувати зростання ринку скрапленого газу, а також подальше зростання за рахунок використання бензину, що виробляється українськими нафтопереробними заводами (НПЗ) в Кременчуці та Шебелинці. "Якщо нічого не зробити, через рік-два, як мінімум, один із заводів зупиниться - бензин просто не буде куди дівати", - уточнив експерт.

"Є в цій "акцизній" ідеї й певна соціальна справедливість: сьогодні власники "бензинових" машин платять вчетверо більше акцизу, ніж машини з ГБО (газобалонним обладнанням), хоча і ті, і інші використовують одні й ті самі дороги, які, увага, будуються головним чином за рахунок паливних акцизів. Виходить, що їздять однаково, але покупці бензину будують дороги вчетверо більше, ніж "ГБОшники". Як на мене, це несправедливо", - вважає експерт.

Зазначимо, на даний момент запропоновано декілька законопроектів від основних зацікавлених груп.

НПЗ пропонують урівняти акциз на бензин, дизельне паливо і скраплений газ на єдиному рівні 139 євро/1000 л. Що максимально наблизить ціни на бензин і газ, останній залишиться дешевше бензину, але фактично повністю закриє перспективу встановлення нових ГБО. "Вони просто не окупляться. Додаткові надходження до бюджету складуть близько 5 млрд гривень", - спрогнозував Куюн.

Полярний за своєю суттю законопроект від народного депутата від партії "Європейська солідарність" Ніни Южаніної лобіює інтереси продавців скрапленого газу. "Пропонується не просто залишити поточне співвідношення акцизів, а й законодавчо зацементувати його на найближчі роки. І якщо бізнес-інтереси газовиків зрозуміти можна, то як стикується з риторикою партії "Євросолідарність", яку представляє Южаніна, нарощування імпорту енергоресурсів з Росії та удушення національних виробників?" - задається питанням експерт.

На думку директора консалтингової групи "А-95", компромісним варіантом може стати проект закону від голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Андрія Геруса, який пропонує встановити акцизи на рівні: автогаз - 124 евро/1000 л, дизпаливо - 139,5/1000 л, бензин - 169,5 євро/1000 л.

"При такому варіанті бюджет отримає додатково 8,3 млрд гривень, а скраплений газ - тривалу перспективу залишитися на ринку, завдяки вигідності для машин з великими пробігами. Отже, бензин дешевшає, газ - дорожчає, але залишається привабливим для машин з ГБО, українські НПЗ отримують розвиток замість забуття, а Дорожній фонд - нові гроші. Неймовірно, але такий варіант цілком реальний. Подивимося, що вийде на виході після парламентської м'ясорубки", - підсумував Сергій Куюн.

