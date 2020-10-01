"Київпассервіс" планує провести модернізацію київського Центрального автовокзалу до березня 2021 року

Компанія "Київпассервіс" планує провести модернізацію Центрального автовокзалу в Києві до березня 2021 року.

Про це стало відомо під час презентації проекту модернізації автовокзалу, передають "Українські Новини".

"У найближчій перспективі ми плануємо розвивати інфраструктурні об'єкти, для початку, в Києві. Зміни ми почнемо з Центрального автовокзалу в Києві. Ремонтні роботи плануємо розпочати з жовтня цього року, завершити ж повну модернізацію - в березні 2021 року", - повідомив маркетинговий директор "Київпассервісу" Дмитро Ожигов.

За словами Ожигова, планується підключення інвестицій (виключно на модернізацію автовокзалу) українського банку-партнера "Комерційний індустріальний банк" і польського Pekao в розмірі 2 млн євро.

"На нашу думку, ми створили проект, який лаконічно впишеться в ландшафт міста і стане новою інфраструктурною візитною карткою Києва. На першому поверсі ми плануємо розмістити зону очікування, маркет зону і, ближче до платформи, невеликий вуличний фудкорт. Вся платформа буде огороджена від сторонніх відвідувачів, що забезпечить додатковий комфорт для пасажирів ... Вхід буде через турнікети і службу безпеки вокзалу. На другому поверсі ми плануємо розмістити зону очікування, великий повноцінний фудкорт, касову зону і адміністрацію. На третьому поверсі планується повна реконструкція існуючого готелю. Вона включатиме в себе 30 номерів різного класу. Також на третьому поверсі буде розміщена зона тривалого очікування рейсів підвищеного комфорту", - повідомив дизайнер-архітектор проекту модернізації вокзалу Іван Маргітич.

За словами Маргітича, всі поверхи будуть об'єднані між собою ліфтами і ескалаторами, що зробить вокзал зручнішим для маломобільних груп населення.

Також запланована реконструкція інтер'єрних мозаїк автовокзалу спільно з Фондом Ади Рибальчук і Володимира Мельниченка. Незабаром волонтери і автори приступлять до реконструкції мозаїк.

Також Маргітич повідомив, що біля метро "Деміївська" буде встановлена ​​додаткова вхідна група, яка допоможе пасажирам легше і швидше добиратися до автовокзалу.

Крім того, планується створення нових автобусних платформ за фасадом Центрального автовокзалу- перед фасадом тепер буде розташована автомобільна стоянка.

На період модернізації автовокзал продовжить свою роботу в штатному режимі, а ремонтні роботи будуть проводиться зонально.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні ТОВ "Бастіон-груп" (Київ) виграв аукціон Фонду державного майна (ФДМ) з продажу державного пакета акцій у розмірі 99,9% компанії "Київпассервіс" за 230,898 млн гривень.

"Київпассервіс" управляє мережею автостанцій в Києві і області, надає сервісні послуги на автовокзалах пасажирам та автомобільним перевізникам.

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