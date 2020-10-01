Кабмін зачепив інтереси учасників нелегального тютюнового ринку, – Сазонов

Політолог Кирило Сазонов заявив, що Кабінет Міністрів України планує активну боротьбу з нелегальним ринком сигарет. Саме для цього прийнято постанову уряду про створення національного оператора з продажу тютюну.

Про це політолог повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він також зазначив, що спроба Кабміну навести порядок на ринку тютюну зустріла жорсткий опір та комусь дуже не до душі інструменти посилення державного контролю за тютюновим ринком, які прописані в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

"Судячи з істерики в ЗМІ, уряд розворушив справжнє "осине гніздо". Складається враження, що наведення порядку в цій сфері не влаштовує саме представників "чорного ринку", який економить пристойні гроші. Економить на податках до місцевих бюджетів і в державну скарбницю, - зазначив політолог Кирило Сазонов. - Акцизи - пристойна складова доходу держави. Тобто витрати на армію, поліцію, медицину та освіту. Та саме з цієї позиції варто оцінювати всі заяви супротивників Національного оператора".

Експерт зазначив, що щороку держава недоотримує понад 2 млрд гривень роздрібного акцизу, а за рахунок "скруток" по ПДВ держава втрачає щороку понад 5-7 млрд гривень.

"Завдяки цим "умільцям" держава лише за останні 3 роки втратила понад 30 млрд гривень податків. При цьому ми ходимо з шапкою по світові та випрошуємо кредити, замість того, щоб просто навести порядок на тютюновому ринку і отримати серйозні доходи в казну. Тіньові ділки тютюнового ринку побудували свої імперії на обкраданні держави через систему ПДВ і роздрібних акцизів. Простіше кажучи, товар не проходить через касу, а це означає, що і податки течуть повз бюджет. "Тютюнові королі" не очікували, що уряд дасть їм по руках і перекриє нелегальні потоки. Про те, за які суми борються тютюнові барони, я написав вище - на кону мільярди. Природно, що з рішенням Кабінету Міністрів будуть боротися тп боротися жорстко. Ціна питання зобов'язує", - зазначив Сазонов.

Журналіст Олександр Зубченко зазначив, що "схематозники" будуть люто боротися за право обходити податкове законодавство й надалі, використовуючи мас-медіа, громадських активістів і лобістів в якості важеля тиску на Кабмін, який прийняв "невигідне" для тютюнових магнатів рішення.

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