Озера на Оболоні небезпечні для здоров’я, - правозахисник Олексій Шевчук

За результатами хімічного аналізу води, проведеного Центральною біохімічною лабораторією, у 5 озерах на столичній Оболоні - в 2 із них показники забруднення перевищують норму в декілька раз. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці громадський активіст, адвокат Олексій Шевчук.

"Готові результати хімічного аналізу води з озер Міністерське, Вербне, Йорданське, Кирилівське і Опечень. Показники в останніх двох значно перевищують норму. Кирилівське. Виявилося найбруднішим за хімією та мікробіологією. Вміст кишкової палички 15 тис. одиниць при нормі 5-10 тис. од. Опечень. Кишкова паличка перевищує норму майже в 2 рази".

Це може бути результатом того, що у водойми зливають стічні води, вважає Шевчук.

"Про що це свідчить? Ймовірно, про забруднення стічними водами. Купатися в цих двох озерах небезпечно, а виловлена в них риба потребує ретельної термічної обробки перед споживанням".

Першочергово потрібно усунути джерело забруднення та провести очищення водойм спеціальною технікою, зазначив керівник центральної біохімічної лабораторії Анатолій Петровський.

"Це або стічні води, або фекальна каналізація будинків. Потрібно шукати зливну трубу. Якщо ж труби немає, то необхідно постійно займатися очисткою озер, за допомогою спеціального обладнання чистити дно. Мул, який знаходиться на дні озера є самим токсичним і небезпечним, адже більшість токсичних речовин важкі та осідають на дні".

Це прерогатива міської влади, говорять активісти. Обіцяють тримати питання на контролі.

Разом з тим, активісти закликають людей берегти природу, не смітити, бути екологічно свідомими та приєднуватися до акцій по наведені порядку на Оболоні.

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