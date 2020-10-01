В Україні створять "чорний" список аграріїв, які відмовляються виконувати форвардні контракти

В Україні з'явиться публічний реєстр недобросовісних учасників зернового ринку, в якому будуть вказані не тільки дані про юридичних осіб, а й інформація про кінцевих власників компаній. З такою ініціативою виступають профільні аграрні асоціації.

Як наголошується, в поточному маркетинговому сезоні 2020/2021 учасники зернового ринку зіткнулися зі значним зростанням випадків небажання учасників ринку виконувати контракти на поставку зернових і олійних культур.

Через зростання світових цін на зерно недобросовісні аграрії відмовляються виконувати раніше укладені форвардні контракти, в яких обумовлена ​​більш низька ціна.

Як відомо, аграрний сектор нашої країни в значній мірі фінансується через систему форвардних контрактів. Покупці зерна, постачальники насіння і засобів захисту рослин фактично фінансують проведення посівних кампаній в обмін на поставки майбутнього врожаю по заздалегідь обумовленим цінами.

"Сьогодні склалася ситуація, коли компанії, які фінансують посівну кампанію по відповідних контрактах на поставку зерна майбутнього врожаю в наступному сезоні, мають великі сумніви в тому, що це зерно буде поставлено", - говорить президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

У такій ситуації під загрозою опинилася нинішня посівна, оскільки тепер компанії бояться укладати форвардні контракти.

Ситуація стає загрозливою і може привести до зриву міжнародних контрактів, а отже, негативно вплине на репутацію України як надійного постачальника зерна і стане загрозою для курсової і фінансової стабільності в Україні.

Щоб очистити ринок від несумлінних аграріїв і зберегти довіру компаній, аграрні асоціації планують створити публічний реєстр фізичних і юридичних осіб, які відмовилися виконувати укладені раніше контракти на продаж зерна.

Разом з тим асоціації розуміють, що ряд виробників не зможуть виконати контракти через посуху і втрати частини врожаю. Такі підприємства в "чорний" список включати не будуть. Їм запропонують оптимальні варіанти реструктуризації, якщо обсягу зібраного врожаю буде недостатньо для виконання договірних зобов'язань.

Для захисту постраждалих аграріїв Українська зернова асоціація, Всеукраїнська аграрна рада та Український клуб аграрного бізнесу укладуть відповідний спільний Меморандум.

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