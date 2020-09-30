Луганщина в огні, влада – не діє, — Сергій Шахов

Луганщину знову охопили пожежі. Горить ліс, під загрозою кілька селищ. Зокрема, вогонь підступив до Трьохізбенки, Муратового, Оріхового і Капітанового.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп від партії "Наш Край" Сергій Шахов.

За його словами, місцеві служби ДСНС не діють, оскільки у них немає ресурсу для гасіння пожежі.

"Кричуща ситуація в Луганській області. Знову горять ліси. Горять селища Трьохізбенка, Муратово, Оріхово, Капітанове. Будинки починають горіти, палаючі звірі вибігають з лісу, допомоги поки чекати нізвідки. Начальник ДСНС у відпустці, всі його заступники теж. У пожежників немає ні бензину, ні солярки, ні води. Все розкрадено. Губернатор не діє. Штаб не створений", - повідомив Шахов.

Нардеп закликав Президента і центральну владу негайно втрутитися в ситуацію і допомогти Луганщині зупинити стихію, поки її наслідки не стали катастрофічними. Як це вже було в липні поточного року, коли під час пожежі загинуло 5 людей, і сотні отримали збиток.

"Упевнений, що це підпал, з метою приховати незаконну вирубку лісу. Як це було влітку, коли горіли сотні гектарів луганських лісів, а в Смолянинові заживо горіли люди. Досі розслідування не проведено, досі винні не покарані", - сказав Шахов.

Також він вимагає відсторонити від посад чиновників, з вини або через бездіяльність яких катастрофічні лісові пожежі на Луганщині стають регулярними.

"Я звертаюся до Президента України, з вимогою усунути з посад начальника ДСНС області Пшика, який проводить наради про будівництво гаражів, поки люди горять заживо, а також губернатора Гайдая, який замість вирішувати проблеми людей придумує схеми як позбавити їх права голосу", - заявив Сергій Шахов.

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