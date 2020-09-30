Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу

Уманська ТВК зареєструвала Олександра Цебрія кандитатом на посаду міського голови після повторного засідання, яке відбулось 30 вересня на вимогу Центральної виборчої комісії, змусивши діючого мера слідувати вимогам закону.

Рішенням ЦВК, територіальна виборча комісія Умані була зобов’язана повторно розглянути питання про реєстрацію Олександра Цебрія. Проте, скаргу, подану представниками Цебрія, центральна виборча комісія відхилила, не поставивши під сумнів правомірність дій членів міської виборчої комісії.

Як наголосили у ТВК, відмова у реєстрації Олександру Цебрію була зумовлена виключно непрофесійністю команди, яка готувала документи діючого мера та звичкою чиновників вирішувати всі питання не в законний спосіб.



"Ця ситуація має стати показовою для всіх учасників виборчого процесу і має спонукати їх більш ретельно готувати документи" – зауважила член Уманської ТВК Юлія Богославець . Рішення ЦВК там назвали політизованим.

Нагадаємо, що після відмови у реєстрації Олександру Цебрію, Черкаська обласна організація партії "Пропозиція" подала до ЦВК скаргу і, влаштувавши мітинг, вимагала від ЦВК вплинути на рішення територіальної виборчої комісії. У задоволенні скарги "Пропозиції" було відмовлено і залишено її без розгляду по суті. Проте, зважаючи на політичний та інформаційний тиск, який здійснювався впродовж двох днів, ЦВК зобов’язала Уманську міську виборчу комісію повторно розглянути документи подані на реєстрацію кандидата Олександра Цебрія.

Раніше Олександра Цебрія назвали антирекордсменом цих виборів. Оскільки Мер Умані примудрився здати документи в останні хвилини роботи приймальної комісії з порушенням, в результаті чого отримав відмову в реєстрації.

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