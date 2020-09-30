підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві
30 вересня 2020, середа, 19:43 405
Політика 2020-09-30T20:30:01+03:00
Українські Новини
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві

Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві

Елена Новикова
Олексій Кучеренко. Фото: пресслужба
Олексій Кучеренко. Фото: пресслужба

Варшава в багатьох аспектах схожа на Київ. Проте, в столиці Польщі 2700 одиниць громадського транспорту, а в нашій 900. Це втричі менше. В Києві має працювати повноцінний громадський електротранспорт за європейською аналогією.

Про це заявив кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями, повідомляє пресслужба партії. Політик переконаний, що транспортний колапс напряму пов’язаний з непрофесійною діяльністю керівних кадрів столиці. 

"1 із 3 дорожніх смуг відвели під громадський транспорт, звичайні автівки "втиснулися" в інші 2 ряди, і автоматично потрапили в затори. На жаль, у нас закрили цю смугу і громадського транспорту не додали. В результаті людям немає куди подітися. Влада мала б встановити зупинки з таблом, на яких відображається систематичний графік прибуття громадського транспорту, як робиться в усьому цивілізованому світі. Це все комплексні непрофесійні прорахунки. Я переконаний, ці дії диктували деякі перевізники за відповідні гроші, які сьогодні циркулюють в цьому сегменті", – зазначив він.

Кучеренко запевнив, що має стратегію розв’язання транспортного колапсу і реалізує її у випадку перемоги на виборах міського голови Києва 25 жовтня.

"Ми з командою беремо на себе зобов’язання в 2 рази скоротити час перебування киян в громадському транспорті. Це один із ключових пріоритетів нашої команди. Безумовно створивши внутрішню, кільцеву електричку. Також, нашою командою заплановане будування 2 тунелів. І я вам гарантую, що це реально зробити за рахунок інвесторів. Відповідно, потрібно створити середовище, щоб сюди хотіли вводити інвестиції. І я знаю, як налагодити цей процес", – сказав Кучеренко.

Більше новин про:

Зеленський звільнив Фокіна
Кабмін рекомендує перенести три робочих дні у 2021
Новини
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
За посаду мера Києва змагатимуться 19 кандидатів. Хто вони 19:31
Укргазвидобування" з початку року скоротила прибуток у 54 рази 19:25
На вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів: хто вони 18:56
Надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом оголосили в Чехії 18:53
більше новин
За посаду мера Києва змагатимуться 19 кандидатів. Хто вони 19:31
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Укргазвидобування" з початку року скоротила прибуток у 54 рази 19:25
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
більше новин
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
Євген Комаровський. Скріншот: YouTube/Доктор Комаровський
Комаровський спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірусу 09:57
більше новин
Хірург, безробітний і блогер: за крісло мера Одеси поборються 29 кандидатів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok