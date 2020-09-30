Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві

Варшава в багатьох аспектах схожа на Київ. Проте, в столиці Польщі 2700 одиниць громадського транспорту, а в нашій 900. Це втричі менше. В Києві має працювати повноцінний громадський електротранспорт за європейською аналогією.

Про це заявив кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями, повідомляє пресслужба партії. Політик переконаний, що транспортний колапс напряму пов’язаний з непрофесійною діяльністю керівних кадрів столиці.

"1 із 3 дорожніх смуг відвели під громадський транспорт, звичайні автівки "втиснулися" в інші 2 ряди, і автоматично потрапили в затори. На жаль, у нас закрили цю смугу і громадського транспорту не додали. В результаті людям немає куди подітися. Влада мала б встановити зупинки з таблом, на яких відображається систематичний графік прибуття громадського транспорту, як робиться в усьому цивілізованому світі. Це все комплексні непрофесійні прорахунки. Я переконаний, ці дії диктували деякі перевізники за відповідні гроші, які сьогодні циркулюють в цьому сегменті", – зазначив він.

Кучеренко запевнив, що має стратегію розв’язання транспортного колапсу і реалізує її у випадку перемоги на виборах міського голови Києва 25 жовтня.

"Ми з командою беремо на себе зобов’язання в 2 рази скоротити час перебування киян в громадському транспорті. Це один із ключових пріоритетів нашої команди. Безумовно створивши внутрішню, кільцеву електричку. Також, нашою командою заплановане будування 2 тунелів. І я вам гарантую, що це реально зробити за рахунок інвесторів. Відповідно, потрібно створити середовище, щоб сюди хотіли вводити інвестиції. І я знаю, як налагодити цей процес", – сказав Кучеренко.

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