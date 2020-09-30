Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради

Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради.

Про це заявили голова секретаріату асоціації Юрій Андрійчук та голова Уманської районної ради Черкаської області Оксана Супрунець у ході прес-конференції в прес-центрі "Українських Новин".

"Ще в 1997 році Україна підписала Європейську хартію – від того часу ми знаходимось в реформі щодо змін до Конституції в частині децентралізації. І вже пройшло 23 роки, але ми ще змін до Конституції так і не зробили. Не може бути повноцінного місцевого самоврядування, не маючи змін в частині децентралізації, коли субрегіональний і регіональний рівень не має виконкому", - розпочав Андрійчук.

Але, як відзначив голова секретаріату асоціації, на початку 2014 року була затверджена концепція, яка і повинна була вирішити проблему щодо виконкому.

Плани її реалізації були на 2014-2020 рік, і восени 2020 року мали відбутись вибори за зміненою Конституцією, але цих змін наразі немає.

Та Андрійчук відзначив ще такі кричущі проблеми, як механізми ліквідації і реорганізації районних рад.

"Міцна держава там, де є сильне місцеве самоврядування", - наголосила Супрунець.

Супрунець відмітила, що голови районних рад, заступники та керівники апаратів виробили ряд напрацювань у резолюції, що спрямована на звернення до міжнародних організації та партнерів щодо недопущення порушень положень Європейської хартії місцевого самоврядування та Конституції України в частині права і спроможності органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня регулювати та управляти суттєвої часткою публічних справ.

Голова Уманської районної ради наголосила, що це звернення було направлене до Верховної Ради, Кабінету Міністрів з вимогою внесення законодавчих змін і в частині визначення для новоутворених районних рад повноважень.

Перелік цих повноважень запропонований як положення до законодавства профільним парламентським комітетам та міністерствам при напрацюванні нормативно-правових актів.

Було відзначено, що Міністерство розвитку громад та територій України й інші профільні органи виконавчої влади досі не напрацювали механізмів ліквідації чинних районних рад та утворення нових районних рад.

Так само органами державної влади не напрацьовано перелік конкретних повноважень, які б могли виконувати новоутворені районні ради.

Так, у бюджетному кодексі неможливо передбачити їх фінансування.

"До повноважень районних рад відноситься перш за все якість надання медичних послуг, і тому медичні заклади вторинного рівня та хоспіси повинні бути районні. Це означає, що якість життя має покращуватися і на відстані від 60 км, а саме так формувалися райони, люди мають отримувати максимально послуги що стосуються хірургічної допомоги, ангіографії", - сказала вона.

Наступними кроками Супрунець визначила утримання шкіл та інтернатів загального профілю, спеціалізованих шкіл та закладів позашкільної освіти; спільні об’єкти культури і спорту; спільне комунальне майно та підприємства комунальної власності територіальних громад; заклади соціального значення, будинки для людей похилого віку, дитячі будинки, підтримка людей з обмеженими можливості, інклюзивні центри.

"Що стосується доріг та транспортної інфраструктури місцевого значення, регулярних пасажирських перевезень: в межах району повинні бути пасажирські перевезення і надаватися якісні послуги", - додала вона.

Крім того, Супрунець вважає, що районні ради повинні сприяти розвитку туризму і спорту, координації підрозділів для подолання наслідків стихійних лих; сприяти захисту навколишнього середовища, розвитку рекреаційного потенціалу; організації збору та утилізації твердих побутових відходів тощо.

Як повідомляли "Українськi Новини", згідно з рішенням парламенту, після місцевих виборів кількість районів в Україні скоротиться з 490 до 136.

Аналогічно скоротиться і кількість районних рад.

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