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30 вересня 2020, середа, 14:23 370 Відео
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Українські Новини
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих

Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих

Петро Стуженко
Бондаренко, Притула, Піар, Сліпі, УТОС
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Сергій Притула. Фото: politeka.net

Українське товариство сліпих (УТОС) вимушено в борг доробляти ремонт, розпочатий шоуменом Сергієм Притулою. В результаті зупинена робота єдиної в Україні редакції, яка випускає книги і журнали для людей з проблемами зору. Про це повідомив блогер Ярослав Бондаренко.

Він нагадав, що 15 Липня Сергій Притула опублікував на платформі для збору пожертвувань Patreon відео, в якому повідомив про виділення першого траншу на

ремонт приміщень УТОС в сумі 8 тис.доларів. За ці гроші мали відремонтувати душові, санвузли та житлові кімнати. Бригада Притули провела підготовчі роботи, демонтувала сантехніку, зашила частину стін гіпсокартоном, купленим за рахунок коштів УТОС. Однак після бригада зникла, а роботи зупинилися.

"Не працюють санвузли і душі, тому що їх просто немає, а приміщення знаходиться в непридатному після демонтажу стін стані. Робота підприємства повністю паралізована. Житлові приміщення, де постійно зупинялися сліпі, в непридатному стані ... керівництву довелося залізти в борги, щоб за свій рахунок найняти бригаду і завершити ремонт", - повідомив Ярослав Бондаренко.

При цьому блогер зазначив, що шоумен піариться "на допомогу сліпим" в ефірі шоу "Право на владу" на 1+1 і в своїх соцмережах. 2 вересня він анонсував швидке

завершення ремонтних робіт і обіцяв влаштувати новосілля "з тортиком і шампанськи".

"Співробітники підприємства просто плачуть від того, що опинилися в такій безвихідній ситуації. Я мінімум 3 рази бачив гіркі сльози співробітниці УТОС Валентини. Вона показала листування в вайбере. Писала Притулі про всі проблеми, але він фактично "відморозився". Обіцяв приїхати в понеділок (28 вересня - ред), надіслав голосове повідомлення, але так і не приїхав", - розповів Ярослав Бондаренко.

Блогер нагадав, що вищезгадані 8 тис. доларів були пожертвувані меценатами і простими українцями. При цьому вартість проведених демонтажних робіт і закуплених бригадою Притули будматеріалів фахівці оцінюють приблизно в 4 тис. доларів.

"Ніяких кошторисів і звітів нікому не надали: ні керівникам підприємства, ні громадськості. Куди тоді подівся залишок грошей незрозуміло ... одна справа передвиборна конкуренція, але це зовсім інша справа, яка стосується сліпих людей і грошей, які збирає сам Притула. Так що, Сергій, ти перейшов червону лінію", - сказав Бондаренко, додавши, що ремонт всієї будівлі УТОС може обійтися приблизно в 1 млн грн.

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