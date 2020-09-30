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  • Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ
30 вересня 2020, середа, 13:47 423
Політика 2020-09-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ

Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Дніпропетровська ОДА, Володимир Зеленський
Бондаренко.
Бондаренко.

Голова Дніпропетровської ОДА Бондаренко підставляє Президента, показуючи йому халтурні роботи і недобудови, повідомляє "Дніпро оперативний".

Як зазначає видання, коли в кінці літа Володимир Зеленський приїхав в Дніпро з робочим візитом, Бондаренко показував главі держави один з об'єктів "Великого будівництва" - Маріїнську гімназію №33 - і нібито готовий клас. Але на офіційних фото видно, що ані школа, ані клас не готові: на вікнах немає штор і жалюзі, які в обов'язковому порядку входять в комплектацію шкіл, меблі не з цього класу - її просто забули закупити.

"Насправді Зеленського, замість школи, повинні були повезти на відкриття Залу ігрових видів спорту на стадіоні "Олімпійські Резерви" (колишні "Трудові Резерви"). Сам стадіон після реконструкції був відкритий ще в 2017 році і відкривав його нинішній Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, який і був ініцііатором передачі стадіону з держвласності на баланс області. Цей зал ігрових видів спорту - ні що інше, як бадминтонний клуб, який курує нинішній голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник, який очолює обласну Федерацію бадмінтону і сам захоплюється бадмінтоном", - пишуть журналісти.

Будівництвом бадмінтонного залу "захопилася" одна з фірм Олійника - компанія "Гремко". Але вона будувала погано і довго, тому в 2019 році був проведений новий тендер, змінився підрядник.

Школа в Перещепіно виглядає добре після реконструкції. Але справа в тому, що обласна влада в особі Олійника "забула" виділити гроші на закупівлю меблів. У новій сучасній школі стоять старі меблі, яка розвалюються на очах.

"Так само дико і дивно біля нової школи виглядає занедбаний стадіон, який також не реконструювали. Крім того, не приведена в порядок і територія навколо школи - зробити це Олійник і Бондаренко забули. До приїзду Президента місцевій владі довелося просити жителів самостійно косити зарості бур'яну навколо школи", - йдеться в публікації.

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