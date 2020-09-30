підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 вересня 2020, середа, 13:32 149 Відео
Транспорт 2020-09-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві наступного тижня відновлять рух двома відремонтованими шляхопроводами, – мер Кличко

У Києві наступного тижня відновлять рух двома відремонтованими шляхопроводами, – мер Кличко

Сергій Паламаренко
Віталій Кличко, Мер Києва, Шляхопроводи
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наступного тижня у столиці відкриють оновлені шляхопроводи на перетині Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.

Про це йдеться офіційному веб-сайті Кличка.

"Вже наступного тижня ми повністю відновимо рух двома оновленими великими об'єктами – шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту. І на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери, - сказав мер. - Ці об’єкти практично готові. Зараз там завершують встановлення огорожі. Та налаштовують систему освітлення. Хочу зазначити, що нам довелося фактично наново зводити опорні конструкції цих шляхопроводів. Бо, побудувавши понад 30 років тому, їх жодного разу не ремонтували", - сказав Кличко.

Також, за словами мера, на об’єктах здійснили бетонування нових конструкцій. Облаштували сучасну гідроізоляцію. Влаштували кілька шарів асфальту. Підрядник дає гарантію на нього на 5 років.

"Завдяки якісному ремонту і застосуванню сучасних технологій, термін експлуатації конструкцій шляхопроводів буде мінімум 35 років", - наголосив Кличко.

 

Також він зазначив, що за останніх кілька років у столиці оновили 368 вулиць та проїздів. Це понад 1 тис. км доріг.

"16 мостів та шляхопроводів відремонтували капітально. На 31 об’єкті – зробили середній ремонт. Тобто, загалом оновили 47 мостів і шляхопроводів. Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати. Щоб Київ ставав комфортнішим і гарнішим", - сказав Віталій Кличко.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва Шляхопроводи

Зеленський звільнив Фокіна
У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні
Новини
Нацполіція відмовилася допитати Байдена у справі Шокіна 14:46
Кабмін встановив можливість компенсації за послуги "муніципальної няні" 14:44
Дружина міністра культури гуляє в лісі в чоботях за $1500 14:33
ТВК опублікувала остаточний список кандидатів у мери Житомира 14:29
У Київській області 143 нових випадки коронавірусу 14:26
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Анжела Печенізька. Скріншот: YouTube/Українські Новини
ДТП з тещею Притули: потерпіла перенесла 8 операцій 17:38
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
Нацбанк знову знизив гривню. Офіційний курс валют на вівторок 05:15
більше новин
ОПЗЖ лідирує на виборах до Харківської облради, - опитування
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok