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30 вересня 2020, середа, 13:33 363
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Українські Новини
У Мукачеві кандидату в мери Лукачу підпалили магазин

У Мукачеві кандидату в мери Лукачу підпалили магазин

Павло Твердохліб
Магазин, Підпал, Закарпаття, Мукачеве, Лукач
Підпал магазину в Мукачеві. Скріншот: Facebook
Підпал магазину в Мукачеві. Скріншот: Facebook

Вчора вночі близько 2 години зловмисники підпалили магазин "Алма" у Мукачеві (в мікрорайоні "Черемшина"). На відео з камер спостереження чітко видно чоловіка, який здійснив підпал. Про це повідомив Андрій Лукач, власник магазину та кандидат на посаду міського голови. 

"Чи можна говорити про безпеку в місті? Закликаю правоохоронців провести неупереджене розслідування та з’ясувати всі подробиці . Це – не перший навмисний підпал супермаркетів мережі "Алма", і досі жоден з них не розкритий", - зазначає Лукач, представник партії "Рідне Закарпаття". 

Він нагадав, що минулого тижня був зареєстрованийкандидатом на посаду Мукачівського міського голови. 

"Чи пов’язувати цей підпал з політичною діяльністю? Відповісти не готовий. Але ні мене, ні мою команду такими методами не залякати. Ми йдемо на місцеві вибори, щоб подібні випадки у Мукачеві припинилися, а жителі та підприємці були в безпеці та могли спокійно працювати", - резюмував закарпатський підприємець. 

Завдані збитки оцінюються, триває слідство.

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