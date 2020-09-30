Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування

Політична партія "За Майбутнє" з показником більш ніж у 30 відсотків посіла перше місце серед лідерів електоральних симпатій найбільшого міста Київщини - Білої Церкви. Це демонструють дані свіжого соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 25-26 вересня 2020 року.

40,5% жителів Білоцерківської ОТГ, які визначилися і готові йти на вибори, проголосували б за партію "За Майбутнє". На другому і третьому місцях - "Біла Церква Разом" (23,6%) та ВО "Батьківщина" (7,0%).

Нині чинний мер Білої Церкви, кандидат від "За Майбутнє" - Генадій Дикий - є впевненим лідером електоральної підтримки. Серед тих хто визначився і має намір голосувати він отримав 57%. Його найближчий конкурент - народний депутат Микола Бабенко - має лише 30,5%.

Як повідомлялось раніше за даними проведеного у вересні 2020 року опитування Соціологічної групи "Рейтинг" Політична партія "За Майбутнє" є одним з лідерів виборчих перегонів з місцевих виборів одразу в декількох областях України.

Що стосується Київської області - партія "За Майбутнє" входить в пятірку лідерів електоральної підтримки - її готові підтримати майже 6% респондентів, які визначилися і мають намір голосувати. Серед політиків регіону - лідер Київського осередку "За Майбутнє" Ярослав Москаленко входить у трійку лідерів, які мають найбільшу підтримку серед електорату області.

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