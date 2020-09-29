Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння!

Чергова заява "фахівців" від "Слуг народу" дивує. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає пільги при оподаткуванні фізичних осіб-підприємців, зайнятих самогоноварінням за умови видобутку молочної сировини. Про це заявила Ірина Констанкевич, народна депутатка від парламентського об’єднання «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ»

Тобто, простіше кажучи, якщо молочник жене самогонку – має пільгу.

Ініціаторами такої ідеї є група народних депутатів від "Слуги народу", а також голова Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, яка, до слова, вже прославилася не однією такою "креативною" ініціативою. Саме Галина Третьякова виступає за ліквідацію Пенсійного фонду. А кілька місяців тому суспільство обурило її висловлювання з приводу того, що в бідних сім’ях народжуються "діти дуже низької якості". Тепер же черговий слугівський треш.

У моєму 23-ому виборчому окрузі, чи не в кожному селі, люди зі слізьми на очах розповідали мені про те, як втрачаються цілі покоління сімей саме через алкоголь. Мами, дружини просили, аби народні депутати розробили такий законопроєкт, який би передбачав дієві механізми в боротьбі із самогоноварінням, зокрема суттєве збільшення штрафів. І ми такий проєкт реєстрували ще в минулій каденції. Проте нас, на жаль не почули.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2018 році Україна посідала перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. 87% українських школярів хоча б раз пили алкогольні напої, 26% вживають алкоголь кілька разів на місяць.

Щороку у світі внаслідок вживання алкоголю помирає близько 3 мільйонів осіб – це більше, ніж від СНІДу, насильства і дорожньо-транспортних подій разом узятих.

Згідно з даними міжнародного дослідження, у 2016 році Україна була на четвертому місці за кількістю смертельних випадків, спричинених алкоголем серед жінок − 25 375 смертей, а серед чоловіків на шостому − 53 380 смертельних випадків.

Тепер же в країні, де така ситуація з алкоголізмом, "слуги" пропонують зробити самогоноваріння пільгою. І запевняють: мовляв, наміри благі – розвиток видобутку молочної сировини.

Замість того, аби розробляти дієві програми підтримки місцевих фермерів, заохочувати створювання молочних кооперативів, у "слуг" своя логіка. На жаль, зрозуміла, вочевидь, лише їм.

На завершення додам: за прогнозами "Української кооперативної федерації", у разі підтримки сімейних молочних ферм щонайбільше через 5 років Україна отримає "вибух" економіки на селі. І самогоноваріння тут абсолютно ні до чого.

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