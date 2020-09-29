Пальчевський веде до Київради армію багаторічних депутатів від "Блоку Петра Порошенка"

Лідер однойменної партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський, який декларує зміну влади в Києві та появу нових облич, сформував основу свого списку до Київської міської ради з депутатів тієї ж Київради від політичної сили Петра Порошенка (БПП), частина з яких займає депутатські крісла вже по 15-20 років. Зокрема, на фотографії кандидатів, що оприлюднена самою партією після конференції, на якій відбувалося висунення, діючими депутатами Київради виявилися 8 з 13 персон, які потрапили на фото.

Про це йдеться в публікації "13 "друзів Пальчевського" на виборах до Київради: не нові і не інші" на сайті руху "Чесно".

За даними "Чесно", у Дарницькому районі Києва кандидатом в депутати від Пальчевського йде заступник голови постійної комісії Київради з питань житлово-коммуального господарства та паливно-енергетичного комплексу, депутат Київради від фракції БПП Лариса Дегтярьова. Минулого року вона навіть балотувалася в депутати Верховної Ради в київському окрузі №212, але набрала менше 8% голосів.

У Деснянському районі столиці кандидатом в депутати Київради йде екс-голова Деснянської районної державної адміністрації (РДА), депутат Київради від БПП Вадим Онуфрійчук. Він також намагався обратися народним депутатом в окрузі №213, але тоді набрав 2,5% голосів.

Ще один кандидат у Деснянському районі Києва - екс-гендиректор "Київпастрансу", депутат Київради від БПП Сергій Майзель. За даними "Чесно", є фігурантом численних антикорупційних розслідувань.

У Дніпровському районі до Київради висувається від Пальчевського секретар Екологічної комісії Київради, депутат від БПП Олексій Новіков. "Як пише "Українська правда", Новиков керував приймальною Олеся Довгого та був директором і співзасновником ТОВ "Марс-1"... працював помічником нардепа-регіонала Сергія Васютіна", - пише "Чесно". Йомовірно, він буде виконувати обіцянку Пальчевського з усунення екологічної катастрофи, що створена в Києві діючої міською владою.

Ще один кандидат по Дніпровському району - депутат Київради від БПП Віталій Логінов.

На Оболоні від Пальчевського висувається багаторічний депутат Київради спочатку від Радикальної партії Ляшка, потім від БПП Людмила Костенко, яка тривалий час працювала помічником званого "сірого кардинала" Києва нардепа Вадима Столара. Висувалася в депутати Ради від "Європейської солідарності" та навіть зайняла в київському окрузі №217 друге місце, набравши 21% голосів.

"Чесно" згадує минулорічний скандал, коли Костенко в стані алкогольного сп'яніння на автомобілі з вимкненими фарами зловила вночі київська поліція. Разом з нею в авто знаходився заступник міського голови Володимир Слончак, який напав на поліцейського. Також "Чесно" відносить Костенко до розряду відомих "депутатів-гречкосіїв".

Інтереси Подільського району в Київраді збирається представляти діючий депутат від БПП Антон Дрепін.

Перейшов у свій час з "Правекс-банку" Черновецького до "міської команду" Черновецького, Дрепін очолював комунальні підприємства. А в останні роки будучи депутатом Київради, є власником підприємства, яке часто виграє тендери, що проводяться Києвом.

У Святошинському районі від Пальчевського висувається депутат Київради з 22-річним стажем, нині представник БПП Олександр Пабат.

Нарешті, в Солом'янському районі тепер уже від Пальчевського прагне потрапити до депутатського крісла депутат Київради з 2000 року, екс-голова Солом'янської РДА, представник БПП Максим Шкуро, який прославився на всю Україну "одкровеннями під запис" з випадковим співрозмовником в поїзді.

При цьому, сам Пальчевський поки не пояснював, яким чином планує в разі перемоги на виборах його "Перемоги" радикально змінити ситуацію в місті колектив, що сформований з людей, які вже багато років безпосередньо впливають на цю ситуацію.

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