"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят"

Захід має повернути виведені з України гроші, зокрема, це стосується компаній, які перебувають під юрисдикцією Сполучених Штатів, заявив 28 вересня народний депутат України, один з лідерів партії "Наш край" Андрій Деркач в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як повідомив Деркач, 13 мільярдів доларів були корупційним шляхом відібрані у населення та виведені з країни у вигляді облігацій зовнішньої державної позики.

"ОПГ Януковича і Петра Олексійовича, обікравши українців, вивела ці гроші з України. Коли вивела, купила на них облігації зовнішньої державної позики, які сама ж випустила. Тобто змусили Україну позичити під відсоток свій же "общак". Потім розмістили ці ОВДП в американському фонді. Ми вже повернули 1,5 мільярда Януковича, і тепер намагаємося повернути ще 13 мільярдів, які лежать в США", – зазначив народний депутат.

За словами нардепа, керівництво країни звертається за черговим зовнішнім кредитом замість запиту у США повернути 13 мільярдів доларів, виведених з України.

"Наша влада ходить жебракує – там вже заслужені майстри спорту з узяття кредитів. Зовнішній держборг 85 мільярдів доларів або, іншими словами, 2000 доларів на душу населення. Але, якщо розібратися в ситуації, то в реальності – це не ми винні. Це нам винні – 13 мільярдів доларів виведених ОЗУ Януковича і Петра Олексійовича на компанії, що знаходяться в юрисдикції США. Тому у мене є чітке послання: Україні не потрібні ваші кредити! Віддайте нам те, що винні! Віддайте 13 мільярдів доларів виведених вам ОЗУ Януковича і Петра Олексійовича, які ви ховаєте. А собі заберіть назад всіх "абрамовічусів", "соросят" та інших інтуристів", – заявив Деркач.

Він нагадав заяву головного дипломата Європи Жозепа Борреля, озвучену на зустрічі з президентом Зеленським.

"Європа – не банкомат і не благодійна організація", заявив Боррель. Так ось, це Україна – не банкомат", – підсумував Деркач.

Раніше Андрій Деркач заявив про корупцію у тарифах та звернувся до мерів і депутатів Сум, Черкас, Чернігова та Києва з пропозицією негайно повернути в комунальну власність ТЕЦ, знизивши тарифи на 25% вже до початку опалювального сезону.

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