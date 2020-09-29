Поліцейські викрили злочинне угруповання, яке намагалося заволодіти житловим комплексом, – Крищенко

Начальник поліції м. Києва Андрій Крищенко повідомив, що поліцейські викрили злочинне угруповання, яке намагалося заволодіти житловим комплексом. Зловмисники перешкоджали виконанню будівельних робіт, вимагаючи від забудовника продати їм житловий об’єкт за зниженою ціною. За скоєне спільники можуть провести за ґратами до 10 років.

Про це йдеться на офіційній сторінці поліції Києва у соціальній мережі Facebook.

За даним фактом працівники слідчого управління за оперативного супроводження управління карного розшуку поліції Києва та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

"Ми задокументували злочинну діяльність групи з восьми осіб, яка з 2018 року здійснювала протиправні дії відносно житлового об’єкта у Подільському районі столиці. Організатори розробили план, під час реалізації якого залучали до злочинної діяльності нових осіб, розподіляли між ними обов’язки та здійснювали юридичний супровід питань з блокування об’єкта незавершеного будівництва з метою подальшої купівлі за зниженою вартістю. Окрім цього, за грошову винагороду організовували масові акції біля будівництва", - сказав Крищенко.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що один із учасників групи забезпечував фінансування злочинної діяльності. Своїми протиправними діями зловмисники обмежували роботу підприємства, перешкоджали виконанню будівельних робіт на зазначеному об’єкті та обмежували доступ співробітників та будівельної техніки до території будівництва.

"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання членів угруповання, ми виявили та вилучили велику суму грошових коштів як у національній валюті, так і в доларах США, чорнові записи та ґаджети, які підтверджують їх незаконну діяльність. Спільникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу", - додав Андрій Крищенко.

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