1.10.20 12:00 Прес-конференція: "Чи корумпував міський голова Білої Церкви Г. Дикий спеціалізовану антикорупційну прокуратуру?"

1 жовтня 2020 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Чи корумпував міський голова Білої Церкви Г. Дикий спеціалізовану антикорупційну прокуратуру?" Спікери: Володимир Бабенко, депутат Білоцерківської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту; Віктор Левицкий, громадський активіст, голова громадської експертної комісії з перевірки діяльності органів виконавчої влади в м. Біла Церква. Мова піде про хронологію придбання міським головою Білої Церкви Г. Диким об'єкта нерухомого майна в комунальну власність за завідомо завищеною вартістю, яке носило ознаки корупції. В рамках цієї справи є досудове розслідування здійснене НАБУ в рамках кримінального провадження, щодо угоди купівлі-продажу комунального майна. Справа передана до САП. Спікери розкажуть про хід розслідування, про обшуки, які проходили в Білоцерківській міській раді та в кабінеті міського голови Білої Церкви Геннадія Дикого, а також поділяться своїми припущеннями щодо подальшої долі справи. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.