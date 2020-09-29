1.10.20 12:00 Прес-конференція: "Чи корумпував міський голова Білої Церкви Г. Дикий спеціалізовану антикорупційну прокуратуру?"

1 жовтня 2020 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Чи корумпував міський голова Білої Церкви Г. Дикий спеціалізовану антикорупційну прокуратуру?"

Спікери:

Володимир Бабенко, депутат Білоцерківської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;

депутат Білоцерківської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту; Віктор Левицкий, громадський активіст, голова громадської експертної комісії з перевірки діяльності органів виконавчої влади в м. Біла Церква.

Мова піде про хронологію придбання міським головою Білої Церкви Г. Диким об'єкта нерухомого майна в комунальну власність за завідомо завищеною вартістю, яке носило ознаки корупції. В рамках цієї справи є досудове розслідування здійснене НАБУ в рамках кримінального провадження, щодо угоди купівлі-продажу комунального майна. Справа передана до САП.

Спікери розкажуть про хід розслідування, про обшуки, які проходили в Білоцерківській міській раді та в кабінеті міського голови Білої Церкви Геннадія Дикого, а також поділяться своїми припущеннями щодо подальшої долі справи.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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