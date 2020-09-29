підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Прес-центр
  • 30.09.20 9:00 Прес-конференція: "Суспільно-політичні орієнтації населення Харківської області та міста Харкова"
29 вересня 2020, вівторок, 11:42 7
Прес-центр 2020-09-29T12:00:02+03:00
Українські Новини
30.09.20 9:00 Прес-конференція: "Суспільно-політичні орієнтації населення Харківської області та міста Харкова

30.09.20 9:00 Прес-конференція: "Суспільно-політичні орієнтації населення Харківської області та міста Харкова"

Алина Заика

30 вересня 2020 року, о 9:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Суспільно-політичні орієнтації населення Харківської області та міста Харкова".

Учасники:

  • Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група";
  • Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".

Мета заходу: презентація результатів опитування населення Харківської області та міста Харкова, проведеного компанією "Українська соціологічна група" з 2 по 9 вересня 2020 року.

Будуть презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, актуальні проблеми міста Харкова, показники електоральної підтримки політичних партій на виборах в Харківську обласну раду, Харківську міську раду, а також кандидатів на посаду Харківського міського голови.

Учасники прес-конференції охарактеризують перебіг виборчої кампанії, висловлять свої прогнози.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Більше новин про:

Захворюваність на коронавірус в Україні зросла на третину, смертність - майже вдвічі за добу
Заборона продажу електронних сигарет неповнолітнім, вибори і держслужба: чим займуться депутати у вівторок
Новини
У Черкаській області ще в двох школах оголосили карантин через COVID-19 11:52
Заставу в 3 млн внесли небайдужі люди, які стурбовані проблемами Київщини, - Юрченко 11:43
Суд зобов'язав НАБУ розглянути факт розтрати майна нинішнім керівництвом ЗТМК 11:35
Міністр оборони поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію в 2021-23 роках, - ЗМІ 11:33
За добу МОЗ майже вдвічі збільшив кількість тестів на коронавірус 11:29
більше новин
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Глава Philip Morris International прогнозує близький кінець сигарет 12:25
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території) 12:00 Прес-реліз
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
більше новин
Карантин в Україні триває 202 дні: які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok