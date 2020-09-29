Суд зобов'язав НАБУ розглянути факт розтрати майна нинішнім керівництвом ЗТМК

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу за фактом розтрати майна ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" на користь третіх осіб і нанесення шкоди підприємству в особливо великих розмірах.

Про це Українським Новинам повідомили в компанії Tolexis Trading Limited, що володіє 49% акцій підприємства.

Згідно з повідомленням, 17 вересня 2020 року Tolexis Trading Limited домоглася через суд розгляду своєї заяви про кримінальний злочин.

До цього рішення суду в НАБУ безпідставно відмовлялися реєструвати заяву Tolexis Trading Limited.

У своїй заяві інвестор вказує на факти розтрати майна підприємства, вчинені нинішнім керівництвом ТОВ "ЗТМК".

Йдеться, по-перше, про появу фірми-прокладки з правом отримувати на власні банківські рахунки оплату за продукцію та інші надходження на користь ТОВ "ЗТМК".

Зокрема, з червня 2020 року адвокатське об'єднання "Преміум" згідно з укладеним з ТОВ "ЗТМК" договором комерційного представництва отримало право отримувати оплату за продану продукцію та інші надходження на користь ТОВ "ЗТМК" на власні банківські рахунки, а також отримувати комісію - відсоток від обсягу грошей, які надійшли.

На думку юристів компанії Tolexis Trading Limited, у результаті укладення такого договору "ЗТМК" недоотримує гроші від реалізації продукції, а "ЗТМК" і його власникам наноситься пряма майнова шкода.

По-друге, в заяві Tolexis Trading Limited сказано, що з липня 2020 року ТОВ "ЗТМК" експортує титанову продукцію за цінами, що значно нижчі за ринкові.

Зокрема, угоди, укладені нинішнім керівництвом підприємства з підприємствами Tip Trade Industial Products GMBH (Німеччина) та ADM Metals GMBH (Німеччина) передбачають продаж за ціною 3 тис. доларів за тонну титанової губки, при ринковій ціні майже у два рази вищій.

Для порівняння, навесні 2020 року "ЗТМК" продавало аналогічну продукцію за ціною 6,3-8 тис. доларів за тонну.

Tolexis Trading Limited, як власник міноритарного пакета ТОВ "ЗТМК", вважає, що в результаті продажу продукції за заниженими цінами ТОВ "ЗТМК" недоотримало значну частину доходів, а підприємства-посередники стали основними вигодонабувачами.

На думку заявника, шкода завдається як державі, яка володіє 51% ТОВ "ЗТМК", так і міноритарному акціонерові ЗТМК компанії Tolexis Trading Limited, що володіє 49-відсотковою часткою в ТОВ "ЗТМК".

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження про можливий замах новопризначеного керівництва ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" на розтрату коштів, внесених інвестором на реконструкцію підприємства.

На початку червня ФДМУ заявив про призначення виконувачем обов'язків директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Сергія Лубеннікова.

Раніше компанія Group DF заявила, що збори засновників ЗТМК від 29 травня, на яких Лубеннікова було призначено в.о. директора комбінату, було проведено незаконно, і це рішення також не має юридичної сили.

26 лютого Кабмін схвалив призначення Лубеннікова виконуючим обов'язки директора ЗТМК замість Володимира Сивака.

Group DF оскаржив цю постанову Кабміну в суді, а потім Жовтневий районний суд Дніпра як забезпечувальний захід заборонив зміну гендиректора ЗТМК.

ЗТМК - єдиний виробник губчастого титану в Україні.

51% підприємства належить державі, 49% - Group DF через компанію Tolexis Trading Limited.

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