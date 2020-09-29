01.10.20 11:00 Прес-конференція: "Презентація проекту глобальної модернізації Центрального автовокзалу Києва в контексті розвитку автобусних перевезень в Україні"

У Черкаській області ще в двох школах оголосили карантин через COVID-19 11:52

Заставу в 3 млн внесли небайдужі люди, які стурбовані проблемами Київщини, - Юрченко 11:43

Суд зобов'язав НАБУ розглянути факт розтрати майна нинішнім керівництвом ЗТМК 11:35

Міністр оборони поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію в 2021-23 роках, - ЗМІ 11:33