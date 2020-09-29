01.10.20 11:00 Прес-конференція: "Презентація проекту глобальної модернізації Центрального автовокзалу Києва в контексті розвитку автобусних перевезень в Україні"

1 жовтня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Презентація проекту глобальної модернізації Центрального автовокзалу Києва в контексті розвитку автобусних перевезень в Україні".В рамках прес-конференції буде презентовано дизайн оновленого Центрального автовокзалу Києва, представлена відео-інсталяція нового проекту, винесені для обговорення питання перспектив розвитку галузі автобусних перевезень в Україні відповідно до світових стандартів. Учасники: Дмитро Ожигов, директор по маркетингу Київпассервісу; Іван Маргітич, дизайнер-архітектор, команда якого розробляла дизайн проекту модернізації Центрального автовокзалу Києва; Сергій Сидорук, начальник відділу перевезень Київпассервісу. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.