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29 вересня 2020, вівторок, 10:01 324
Політика 2020-09-29T11:30:02+03:00
Українські Новини
НАЗК виявило корупційні ризики у постанові про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів

НАЗК виявило корупційні ризики у постанові про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів

Анна Рудык
Тютюн. Фото: pixabay
Тютюн. Фото: pixabay

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Про це у Facebook повідомила Ліга Антитрасту, передає Еспресо.

"НАЗК виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів", - йдеться у повідомленні.

При цьому у НАЗК зазначили, що агентство вже не зможе проаналізувати проєкт, оскільки уряд 9 вересня встиг його прийняти.

Однак зазначається, що НАЗК здійснило моніторинг положень вже прийнятої постанови та виявило в ній корупціогенні фактори, що сприяють або можуть сприяти корупційним правопорушенням. У зв'язку із цим агентсвто надішле звернення до Міністерства юстиції з пропозицією включити зазначену постанову до плану проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

Крім того, за інформацією Антимонопольного комітету України (АМКУ) та Міністерства внутрішніх справ, зазначений проєкт постанови до них на погодження не надходив попри те, що Міністерство фінансів у листі на уряд зазначило необхідність погодження проєкту постанови з АМКУ.

Як зазначає Ліга Антитрасту, постанова фактично легалізує монопольне становище компанії "Тедіс" на ринку оптової реалізації тютюнових виробів.

❗️НАЗК виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку...

Опубликовано Ліга антитрасту Пятница, 25 сентября 2020 г.
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