Куди піти після роботи. Гід з винних подій тижня

В останній вересневий тиждень столиця потішить киян та гостей міста культурними подіями, серед яких низка винних дегустацій. Українські Новини підготували добірку заходів про вино для грамотного планування дозвілля.

24 вересня - 8 жовтня

Нуар Піно: Демістифікація

Тижні Піно Нуар проводить енотека в центрі Києва. Вина з цього сорту цінують за їх прозорість, легкість, свіжість і вишуканість. Спробувати побокально сім варіантів вин з Піно Нуар з різних регіонів і порівняти їх можна буде протягом двох тижнів.

Де: Енотека "Барвінок", вул. Велика Васильківська, 1-3

Коли: з 24 по 8 жовтня, 13:00-23:00

Вартість: від 100 грн за келих

30 вересня

Шампанське моя любов

На свято в келихах запрошує заклад Wine Love. Там готують дегустацію вина з регіону Champagne. Організатори обіцяють показати основні стилі шампанських вин, будуть вина невеликих виробників, а також класичні версії від більш популярних брендів.

Ця дегустація не просто про бренди, а про сам напій. Про його складність, відмінності, про його грані та характер. Вечір пройде під керівництвом шеф-сомельє goodwine Романа Ремєєва. У меню: 5 вин і 3 страви від шефа Юрія Никитюка.

Де: Wine Love, вул. Велика Васильківська, 100

Коли: 30 вересня

Вартість: 3200 грн

Еногастрономічна дегустація: Вино & Устриці

Останній вересневий вечір киян запрошують провести в компанії вина та устриць. На еногастрономічній дегустації в супроводі сомельє готується 5 різновидів білого вина, які чудово доповнять смак устриць.

Де: ресторан "Сито-П'яно", Дніпровська набережна, 19-а

Коли: 30 вересня, 19:30

Вартість: 550 грн

1 жовтня

Дегустація вин-відмінників (90+)

У четвер буде можливість провести вечір в компанії вин-відмінників, тобто тих, що отримали від 90 балів у топових рейтингах світу (Robert Parker і Wine Spectator). ⠀

У компанію відмінників потрапили:

Gaba do Xil Branco, Тельмо Родрігес, Іспанія Catena Alta Chardonnay 2018, Catena Zapata, Аргентина Catena Appellation Lunlunta Malbec 2018, Catena Zapata, Аргентина Shiraz, Elderton, Австралія Tinto Reserva 2007, Vina Tondonia, Іспанія

Де: GoodWine Bar, ЦУМ (вул. Хрещатик, 38)

Коли: 01 жовтня, 19:00

Вартість: 500 грн

Еногастрономічна дегустація: рожевий світ вина

Зрозуміти, наскільки різним може бути рожеве вино буде можливість в перший вечір жовтня в гастрономічному ресторані на Дніпровській набережній. Дегустація покликана навчити, як вибирати розе та страви, які найкраще йому підходять. У меню: 5 вишуканих легких вин разом з ідеально підібраними стравами.

Де: ресторан "Сито-П'яно", Дніпровська набережна, 19-а

Коли: 1 жовтня, 19:30

Вартість: 590 грн

2 жовтня

Вечір вина (Дегустація "Інші Світи" + Кінопоказ)

Зустріти початок жовтня не меланхолією під пледом, а веселим винним вечором в класній компанії запрошує фото-, відеопростір в центрі Києва.

Вечір розпочнеться з дегустації 5 українських вин. Організатори обіцяють здивувати незвичайними сортами. Продовжиться дозвілля переглядом фільму на винну тематику.

Де: Skylight Photostudio, вул. Половецька, 49

Коли: 2 жовтня, 20:00

Вартість: 250 грн

Вина Північної Італії! Регіон Трентіно!

В кінці робочого тижня буде можливість "помандрувати" винним світом регіону на півночі Італії, який у багатьох асоціюється тільки з Піно Гріджо. Однак тут вирощують міжнародні й місцеві сорти винограду. Регіон пишається білим Нозіоло і червоним Торолд. Для любителів ігристого дві новини. По-перше, тут його відмінно "готують" традиційним методом шампанізації. По-друге, на дегустації його можна буде спробувати. У меню: 6 позицій вин.

Де: Мальбек Танго & Вино, вул. Боричів Тік, 41

Коли: 2 жовтня, 19:00

Вартість: 750 грн

3 жовтня

Дегустація в капцях: Вина Ізраїлю!

Дізнатися про маловідоме ізраїльське вино можна буде в суботу, не виходячи з дому. Організатори заходу зазначають, що дегустація в капцях - це цікавий і зручний формат дегустацій в прямому ефірі.

Сьогодні знамениті винні критики дають позитивні оцінки якості ізраїльських вин. Ізраїльські вина поставлені на світову карту вина і щорічно отримують медалі та нагороди. Суботня дегустація має на меті зробити вечір вихідного дня насиченим, не покидаючи свій затишний будинок. У вартість входять 4 пляшки вина й участь в дегустації.

Коли: 3 жовтня, 18:00

Вартість: 2500 грн

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