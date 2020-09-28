Кучеренко дотепно потролив Верещук, – експерти

Політтехнологи відреагували у соціальній мережі Facebook на відповідь кандидата у мери Києва від партії "Батьківщина" Олексія Кучеренка у журналі "Фокус" іншому кандидату від партії "Слуга народу" Ірині Верещук.

Зокрема, про позиціонування двох кандидатів написав експерт Сергій Биков.

На початку вересня з обкладинки видання "Фокус" кандидат в мери столиці від "Слуги народу" Верещук заявила: "В моїй команді - Президент". На це претендент від "Батьківщини" Кучеренко також у "Фокусі" відповів наприкінці місяця: "В моїй команді - кияни". Фотографію двох бордів вже почали розбирати на меми.

"Олексій Юрійович, на відміну від його візаві, - глибше в місцевій порядку денному. На кожному ефірі він вважає за краще більше говорити про комунальне господарство, ніж про національну політику. І навіть коли говорить про загальнодержавну проблематику, він говорить про неї через призму звичайної людини - громадянина і споживача державних й комунальних послуг. У свою ж чергу, Ірина Верещук вважає за краще на телеефірах говорити про всю країну більше, ніж про Київ. При цьому вона гідний партійний спікер національного рівня, хоча й мало приділяє уваги місцевому контексту. Іноді через це складається враження, що Верещук ненасправді балотується в мери", - написав Биков.

У коментарях під дописом думки користувачів соцмережі розділились, але суперечок щодо креативності такого ходу під повідомленням не виникло.

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