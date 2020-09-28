Зупинка Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) з огляду на триваючий страйк працівників, може привести до екологічних проблем, втрати зовнішніх ринків збуту і втрати робочих місць, - вважає фінансовий експерт, головний редактор "Деньги.UA" Олександр Крамаренко.

"Ситуація, яка склалася навколо Криворізького залізорудного комбінату - дуже непроста і з боку виглядає приблизно наступним чином. Є керівники підприємства, які готові до переговорів, які готові обговорювати питання зарплати та інші питання, що цікавлять робочих, - це з одного боку. З іншого боку є групи працівників підприємства, причому це не весь колектив, а саме окремі працівники. Судячи з відкритої інформації, ось ці протестуючі ніяких конкретних з цифрами і в письмовому вигляді вимог до керівництва підприємства не пред'являли. При цьому групи протестуючих блокують нормальну роботу підприємства. Що критично важливо на такому виробництві, вони порушують правила ведення гірничих робіт, - сказав експерт відповідаючи на питання "Українських Новин" про причини і можливі наслідки страйку на КЗРК.

"Які наслідки? Вони є екологічні та економічні. Зупинка комбінату може призвести до екологічних проблем. Але це півбіди. Друга половина проблем - КЗРК є експортно-орієнтованим підприємством, через раптову зупинку воно може втратити зовнішні ринки збуту і, як наслідок, зупинитися надовго. Як мінімум, може втратити частину виручки - покупці не стануть платити нормальну ціну ненадійному постачальнику. Покупці - в основному, зарубіжні сталелетійні підприємства, це заводи з безперервним циклом виробництва та будь-які зриви поставок означають для них ризики пошкодження обладнання та великих матеріальних втрат. Тому ненадійний український постачальник тут же буде замінений надійним - в черзі стоять бразильські та австралійські залізорудні компанії", - повідомив Олександр Крамаренко.

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