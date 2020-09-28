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  • Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ
28 вересня 2020, понеділок, 18:08 386
Події 2020-09-28T19:15:02+03:00
Українські Новини
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ

Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ

Кира Молчанова
ДТП, Артем Ситник, Андрій Калужинський
Андрей Калужинский. Фото: Слово и дело
Андрей Калужинский. Фото: Слово и дело

Колишній прокурор, а нині керівник детективів НАБУ Андрій Калужинський, намагався "домовитися" з матір'ю збитого ним на смерть на пішохідному переході чоловіка за 3000 грн.

Мати Миколи Ткаченка, якого в 2005 році на смерть збила машина нинішнього головного детектива НАБУ, а в той час співробітника прокуратури Обухівського району Київської області Андрія Калужинського, розповіла"Стране", як він намагався з нею домовлятися і давав 3000 гривень.

За її словами, після смертельного ДТП (прокурор збив на смерть її сина на пішохідному переході), Андрій Калужинський приходив до неї і пропонував оплатити похорон, але жінка його вигнала з дому зі словами: "Так ти ще мені хочеш заплатити за те, що ти мого сина вбив? Вийди, падло, з дому!". Після цього він знайшов її доньку Галину і вручив їй гроші зі словами: "А давайте домовимося, щоб я з вами спілкувався, а не з матір'ю".

Виявилося, що прокурор "розщедрився" аж на 3000 грн, яких не вистачило навіть на пам'ятник загиблому. "На наступний день після його приїзду приїжджав прокурор Київської області. Імені його не згадаю, - розповіла мати загиблого з вини Андрія Калужинського Ткаченко. - Він запитав, скільки Калужинський дав мені грошей. Коли я сказала, що три тисячі гривень, він дуже сильно здивувався і обурився. Він назвав його падлом і сказав, що Калужинський багач".

Нагадаємо, в 2005 році кум директора НАБУ Артема Ситника Андрій Калужинський їхав на автомобілі і збив пішохода на пішохідному переході в Обухові. Жертвою став 47-річний Микола Ткаченко, який помер на місці. Однак Калужинський так і не поніс жодного покарання: справа проти нього була закрита.

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