Олексій Кучеренко презентував свою програму у Відкритому штабі "Батьківщини"

Кандидат в мери Києва від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Олексій Кучеренко під час презентації своєї програми заявив, що він разом з командою "Батьківщини" знають як зробити Київ однією з кращих столиць Європи та світу, містом з сучасною надійною, зручною для киян та екологічно безпечною інфраструктурою.

Про це повідомила прес-служба "Батьківщини".

"Програма абсолютно реалістична. Вона відображає шляхи вирішення найболючіших проблем Києва. Всі про це говорять, але відмінність між кандидатами теоретиками і практиками в тому, що мало говорити, треба чітко розуміти план дій: з ким, і за рахунок яких управлінських рішень вирішити проблеми міста. В мене потужна команда. В мене є досвід на посаді міністра ЖКГ, коли ми забезпечували фінансування за рахунок Світового банку і за рахунок інвестиційних грошей. Нам треба тільки воля і бажання, а вони у нас є", – заявив політик.

За його словами, проблеми в Києві накопичувались десятиріччями.

"Київ на межі інфраструктурного колапсу. Це стосується практично всього: мости, житлові будинки, теплові, водяні та електричні мережі і т.д. Це й проблема добудови метро, як Троєщину, так і на Виноградар, й інші інвестиційні проекти, яких вкрай потребує наше місто. Київ заслуговує на краще!" – зазначив політик.

Він перерахував пріоритети в роботі, при умові перемоги на виборах міського голови Києва. Серед них: повний аудит міста, безпека та комфорт проживання, розв’язання транспортних проблем, покращення навколишнього середовища, модернізація та заміна застарілого житлового фонду, розвиток комунальної інфраструктури.

"Найперше, що треба зробити – забезпечити відповідне фінансування за рахунок бюджетних й інвестиційних коштів", – сказав Олексій Кучеренко.

До обговорення програми долучилися: голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков, експерт в галузі транспорту та інвестицій Олександр Кава, начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, вчений-економіст та експерт з механізмів публічно-приватного партнерства Ірина Запатріна, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор Геннадій Рябцев, економічний експерт Володимир Панченко та інші фахівці.

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