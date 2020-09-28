30.09.20 14:15 Прес-конференція: "Механізми ліквідації та реорганізації районних рад"

30 вересня 2020 року, о 14:15 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Механізми ліквідації та реорганізації районних рад". Захід організовує Українська асоціація районних та обласних рад за підсумками консультацій з профільними парламентськими комітетами та за результатами роботи ХХ Всеукраїнської наради-семінару з актуальних питань децентралізації. Як відомо, відповідно до рішення парламенту, після місцевих виборів кількість районів в Україні скоротиться з 490 до 136. Аналогічно й скоротиться кількість районних рад. Втім на державному рівні, до сих пір існує невизначеність механізмів, яким чином проходитиме процес ліквідації та реорганізації чинних районних рад, що відбуватиметься з кадрами та майном. Особливої гостроти додає відсутність чіткої нормативної бази у цьому контексті. Представники Асоціації за підсумками консультацій з профільними парламентськими комітетами та круглого столу, що відбудеться напередодні перс-конференції (11:30-13:45 – вхід за акредитацією), розкажуть про перспективи процесу ліквідації та реорганізації районних рад, а також про бачення Асоціації, як розвиватиметься децентралізація на субрегіональному рівні. Крім того, учасників прес-конференції буде ознайомлено з переліком нових повноважень районних рад, що напрацьовані керівниками районних рад з усієї країни в ході ХХ Всеукраїнської наради-семінару з актуальних питань децентралізації. Зокрема такі повноваження мають стати основою, під яку здійснюватиметься їхнє фінансування. Спікери: Юрій Андрійчук, голова Секретаріату Асоціації; Володимир Прокопенко, член Правління Асоціації, голова Кремінської районної ради Луганської області; Оксана Супрунець, голова Уманської районної ради Черкаської області; Іван Шкіндюк, голова Верховинської районної ради Івано-Франківської області. Довідкова інформація за номером телефону 044-484-05-64 або uaror@ukr.net По завершенню відбудеться неформальне обговорення за кавою. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.