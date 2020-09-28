30.09.20 14:15 Прес-конференція: "Механізми ліквідації та реорганізації районних рад"

30 вересня 2020 року, о 14:15 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Механізми ліквідації та реорганізації районних рад".

Захід організовує Українська асоціація районних та обласних рад за підсумками консультацій з профільними парламентськими комітетами та за результатами роботи ХХ Всеукраїнської наради-семінару з актуальних питань децентралізації.

Як відомо, відповідно до рішення парламенту, після місцевих виборів кількість районів в Україні скоротиться з 490 до 136. Аналогічно й скоротиться кількість районних рад.

Втім на державному рівні, до сих пір існує невизначеність механізмів, яким чином проходитиме процес ліквідації та реорганізації чинних районних рад, що відбуватиметься з кадрами та майном.

Особливої гостроти додає відсутність чіткої нормативної бази у цьому контексті.

Представники Асоціації за підсумками консультацій з профільними парламентськими комітетами та круглого столу, що відбудеться напередодні перс-конференції (11:30-13:45 – вхід за акредитацією), розкажуть про перспективи процесу ліквідації та реорганізації районних рад, а також про бачення Асоціації, як розвиватиметься децентралізація на субрегіональному рівні.

Крім того, учасників прес-конференції буде ознайомлено з переліком нових повноважень районних рад, що напрацьовані керівниками районних рад з усієї країни в ході ХХ Всеукраїнської наради-семінару з актуальних питань децентралізації.

Зокрема такі повноваження мають стати основою, під яку здійснюватиметься їхнє фінансування.

Спікери:

Юрій Андрійчук, голова Секретаріату Асоціації;

голова Секретаріату Асоціації; Володимир Прокопенко, член Правління Асоціації, голова Кремінської районної ради Луганської області;

член Правління Асоціації, голова Кремінської районної ради Луганської області; Оксана Супрунець, голова Уманської районної ради Черкаської області;

голова Уманської районної ради Черкаської області; Іван Шкіндюк, голова Верховинської районної ради Івано-Франківської області.

Довідкова інформація за номером телефону 044-484-05-64 або uaror@ukr.net

По завершенню відбудеться неформальне обговорення за кавою.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини