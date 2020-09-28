Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе

- Компанія "Аксон Шиппінг", що надає спеціалізовані буксирні послуги в портах України, піддалася масованій інформаційній атаці. Різні ЗМІ опублікували явно замовні статті, засновані на застарілих даних, що ганьблять репутацію нашої компанії – говориться в прес-релізі компанії, датованим 25.09.2020.

Вважаємо за необхідне надати ЗМІ достовірну інформацію. В робочому порядку, в порту Південний були проведені дві неупереджені перевірки буксира "Витязь". В результаті першої перевірки були зроблені зауваження щодо документальної та технічної частини. Компанія їх врахувала і протягом наступного місяця внесла необхідні зміни. Повторна комісія обстежила буксир і встановила, що він може бути рекомендований у якості судна безпеки. Про це свідчить висновок комісії від 3 вересня 2020 року (див. Додаток 1, Додаток 2).

Велику зацікавленість, яку демонструють окремі представники бізнесу акваторії порту Південний з так званого буксирного питання, розцінюємо лише як спробу перерозподілу ринку послуг акваторії.

Компанія "Аксон Шиппінг" 5 років працює на українському ринку буксирних послуг без аварій. Буксири оздоблені досвідченими кваліфікованими екіпажами. За 9 місяців роботи 2020 року компанія "Аксон Шиппінг" надала буксирні послуги близько 400 судам.

Дії по дискредитації репутації нашої компанії є недобросовісною конкуренцією та прийомами чорного піару XXI століття" - стверджує "Аксон Шиппінг".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини