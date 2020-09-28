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  • 2.10.2020 12:00 Круглий стіл: "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?"
28 вересня 2020, понеділок, 15:11 7
Прес-центр 2020-09-28T15:40:28+03:00
Українські Новини
2.10.2020 12:00 Круглий стіл: "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?"

2.10.2020 12:00 Круглий стіл: "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?"

Алина Заика

2 жовтня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл: "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?"

Під час круглого столу будуть обговорюватися такі підтеми:

  • державний регулятор - необхідні кроки на шляху до повноцінного запуску;
  • податкова політика щодо азартних ігор;
  • тіньовий сегмент протистоїть легалізації азартних ігор.

Спікери:

  • Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;
  • Михайло Коваль, віце-президент "Всеукраїнського союзу розвитку букмекерства";
  • Ігор Петренко, політичний експерт, доктор політичних наук;
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук державного управління;
  • Олена Мочалова, голова громадської організації "Підтримка легалізації грального бізнесу в Україні";
  • Артем Кузьменко, партнер юридичної компанії "Eterna Law";
  • Ігор Романюк, експерт грального ринку;
  • Олена Шуліка, генеральний директор "Premier Hotel Palazzo";
  • Олексій Євченко, віце-президент "Української Асоціації гральної індустрії".

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул.  Еспланадна, 20, 1 поверх.

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