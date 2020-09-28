2.10.2020 12:00 Круглий стіл: "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?"

2 жовтня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл: "Чи запрацював гральний бізнес після легалізації?" Під час круглого столу будуть обговорюватися такі підтеми: державний регулятор - необхідні кроки на шляху до повноцінного запуску; податкова політика щодо азартних ігор; тіньовий сегмент протистоїть легалізації азартних ігор. Спікери: Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник; Михайло Коваль, віце-президент "Всеукраїнського союзу розвитку букмекерства"; Ігор Петренко, політичний експерт, доктор політичних наук; Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук державного управління; Олена Мочалова, голова громадської організації "Підтримка легалізації грального бізнесу в Україні"; Артем Кузьменко, партнер юридичної компанії "Eterna Law"; Ігор Романюк, експерт грального ринку; Олена Шуліка, генеральний директор "Premier Hotel Palazzo"; Олексій Євченко, віце-президент "Української Асоціації гральної індустрії". Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.